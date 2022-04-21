İbb Şehir Tiyatrolarına İki Ödül

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın "Yaftalı Tabut" adlı oyunu, Direklerarası Seyirci Ödülleri'nden "Ensemble" dalında, "İki Efendi'nin Uşağı" oyunuyla da Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, Özgün Tiyatro Müziği dalında ödüle layık görüldü.

Kozyatağı Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini bulan ödüller, yüzlerce oyun ve performans arasından tiyatro seyircilerinin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi. Yılın en başarılı yapımlarından biri olarak değerlendirilen "Yaftalı Tabut", Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde; oyuncuların performansı, oyun sırasındaki uyumları, birbirlerini tamamlama ve bütünleşmelerinin değerlendirildiği "Ensemble" dalında ödül almaya hak kazandı.

"Ensemble" dalında ödülü almak için Yaftalı Tabut oyuncularının sahneye çıktığı törende, Bensu Orhunöz ekip adına ödülü kabul etti. Gökhan Şeşen, Özgün Tiyatro Müziği dalında aldığı ödülünü İki Efendi'nin Uşağı oyuncularından vefat eden sanatçı Ali Murat Altunmeşe'ye ithaf etti.

Ödül alan oyunların konuları ve oyuncu kadroları ise şöyle:

YAFTALI TABUT

Adına tarihin dipnotlarında rastlanan Türkiye'nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı'nın hikayesi. 1920'lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus'un yazdığı Yelda Baskın'ın yönettiği oyunda Bensu Orhunöz, Selin Türkmen, Ceren Hacımuratoğlu, Lale Kabul, Nazan Yatgın Palabıyık, Şenay Bağ, Yeşim Mazıcıoğlu rol alıyor.

İKİ EFENDİNİN UŞAĞI

Pantolone, kızı Dottore'yi oğlu Slvio ile evlendirmeye karar vermiştir ve evinde bir tören düzenler. Gençler birbirlerine aşıktır ancak daha önce Pantolone'nin kızını evlendirme sözünü verdiği ve öldüğünü sandıkları Federico Rasponi'nin bu törene gelmesiyle işler karışır. Sözlü gelenekten beslenen İtalyan Halk Tiyatrosu Commedia Dell Arte'nin seçkin örneklerinden biri olan ve uşak Truffaldino'nun kurnaz hazırcevaplığı ile ilerleyen oyun izleyicilerine keyifli bir seyir sunuyor. Carlo Goldoni'nin yazdığı Aslı Öngören'in yönettiği oyunda, Çağlar Ozan Aksu, Dolunay Pircioğlu, Eraslan Sağlam, Hamit Erentürk, Mert Tanık, Murat Bavli, Müslüm Tamer, Seda Çavdar, Volkan Öztürk, Yeliz Gerçek, Yılmaz Aydın rol alıyor.