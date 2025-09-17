İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarını tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 2025-2026 sezon repertuvarı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan toplantıyla paylaşıldı.

Toplantıda yeni sezona dair konuşan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, sahip oldukları tarihi misyonun farkında olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İşsever, üstlendikleri misyonun kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getirerek, "111 yıllık bir sanat yolculuğunun, perdelere sinmiş repliklerin, onca şahitliklerin, zengin bir tiyatro repertuvarın, emekle hazırlanan oyunların bilgeliğiyle perdelerimizi yeniden açıyoruz. Geçtiğimiz sezon iki yıllık açıkladığımız, 'Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Barış' teması, İBB Şehir Tiyatrosunun repertuvar vizyonunun oluşturuyor." dedi.

Bir tiyatro oyununun umutların sahneye taşınması anlamına geldiğinin altını çizen İşsever, "Bu yıl repertuvarımızda olan 'Bir Ziyaret', 'Kahvaltıya Kalsana', 'Haramiler', 'Öylece Durur Zaman', 'Gölge' ve 'Öksüzler' oyunlarımız, taşıdığımız bu umudun bir yansıması olarak sahneleniyor. Yeni oyunlar, barış vizyonumuzun önemli bir parçası olarak seyircimizle buluşmak için gün sayıyor." ifadelerini kullandı.

"Tiyatro, perdelerini her zaman umuda, aydınlığa ve geleceğe açar"

İşsever, tiyatronun dünyanın kadim sanatları arasında her zaman öncü bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnsanlık tarihi sahnelenen oyunların tarihidir. Yalnız bizim mesleğimiz, gerçeği örtmez, hakikati gizlemez, yalanı, riyayı kötülüğü ifşa eder. Bizim mesleğimiz, usta bir terzi gibi sahibinin ölçülerine göre dikilmiş elbiseleri her çağda yenilerine giydirir. Tiyatro iyinin, güzelin, doğrunun yanında kalarak, perdelerini her zaman umuda, aydınlığa ve geleceğe açar."

Hem yurt içi hem de yurt dışındaki tiyatrolarla sanatsal işbirliklerinin devam edeceğin aktaran Ayşegül İşsever, "Şehir Tiyatroları olarak, bu kadim şehirde perdelerimizi açmanın, yüzde 98 memnuniyetle seyircimizi salonlarda ağırlamanın ve onlara her zaman Türk ve dünya tiyatro repertuvarının en seçkin örneklerini seyrettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü kendimizi bu şehre, ülkeye ve insanlığa karşı sorumlu hissediyoruz." diye konuştu.

"Şehir Tiyatroları, sanatın, kültürün, eğitimin, diyaloğun ve umudun kalbidir"

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu, tiyatro sezonunun açılışından dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, "Şehir Tiyatroları, sanatın, kültürün, eğitimin, diyaloğun ve umudun kalbidir. Bizler de bu umudu diri tutmak için geçtiğimiz sezon 40'ın üzerinde turne gerçekleştirdik. İBB kütüphanelerinde farklı yaş gruplarındaki çocuklara 49 etkinlik düzenledik. 32 kurumla iş birliği yaparak ortak organizasyonlara imzaladık. Toplam 1779 etkinlikle yaklaşık 650 bin kişiye ulaştık." dedi.

Şehir Tiyatrosunu daha güçlü kılmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Askeroğlu, şunları kaydetti:

"Sanatsal, teknik ve idare kadromuzla, büyük projeksiyonlarımız, yerleşik sahnelerimiz İstanbul içi, yurt içi ve yurt dışı ilişkilerimizle köklü bir yapıyı ayakta tutuyoruz. Biliyoruz ki bu dev kurumun hareket kabiliyeti, sahnedeki alkış kadar sahne arkasındaki alım teriyle de büyüyor. Emeğimiz, gayretimiz ve inancımız bu güzide sanat kurumunu bir sonraki yüzyılda da tiyatronun ve sanatın en öncü temsilcilerinden biri olarak varlığını sürdürmesi içindir. Perdelerimizi 111. yılında da yeni bir umutla açıyoruz."

"Sanat ve kültür, acılarımızı ifade etme yöntemlerimizden bir tanesi"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ise Şehir Tiyatrolarının önemine dikkati çekerek, "Bu değerli kurum, çalışmalarımız içinde çok önemli bir yerde duruyor. Tiyatromuz, İstanbul gibi bir tarihi bir kentin de ana damarlarından bir tanesini oluşturuyor. Ben yaklaşık 16-17 yıldır kesintisiz şekilde tarihi alanlarda çalışıyorum. Bu süreç içerisinde dünyanın aksine Türkiye'nin geç fark ettiği temel durum, tarihi bir kenti değerli kılan unsurların tek başına taş, tuğla, duvar değil, insan varlığının kendisi olduğudur. Tiyatro tarihimizin simalarını burada görünce Türkiye'nin ne kadar zengin insan kaynağına sahip olduğunu hatırlıyorum." görüşlerini paylaştı.

İBB Şehir Tiyatroları olarak Osmanlı'dan miras alınan tarihsel bir kurumun içerisinde bulunduklarının altını çizen Özel, şunları aktardı:

"İstanbul'a tarihi kimliğini veren Şehir Tiyatrolarıdır. Türkiye ve İstanbul, bunun gibi onlarca kuruma sahip. Bu kurumun varlığının sahip olduğu mirasla ama günceli de yakalayarak devam etmesinin çok değerli olduğunu biliyorum. Hemen yanı başımızda büyük bir acı var. Ne yazık ki Filistin'de büyük bir katliamla karşı karşıyayız. Filistin'de 2 sene içerisinde 100 binin üzerinde insan öldürülmüş ve bunun çok önemli bir kısmı da çocuk. Bu çocukların hepsinin acısı bizim yüreklerimizde. Sanat ve kültür, acılarımızı ifade etme yöntemlerimizden bir tanesi. Biz de şu anda bu noktadayız ve değerli sanatçılarımız, kültür insanları bunu en özel cümlelerle ifade ediyorlar."

Yeni oyunlar seyirciyle buluşacak

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni sezon repertuvarında yer alan Friedrich Dürnmatt'ın "Bir Ziyaret", Engin Alkan'ın uyarlamasıyla Musahipzade Celal'in kaleme aldığı "Haramiler", Ray Cooney ve Gene Stone'un birlikte yazdıkları "Kahvaltıya Kalsana", Ludmilla Razumovskaya'nın "Sevgili Yelena Sergeyevna", Donald Margulies'in yazıp Mehmet Ergen'in yönettiği "Öylece Durur Zaman", Yağmur Topçu'nun kaleme aldığı "Gölge" ve Dennis Kelly'in yazdığı ve Ogeday Erkut'un yönettiği "Öksüzler" oyunları izleyiciyle buluşacak.

Repertuvarda ayrıca yer alan Turan Oflazoğlu'nun yazdığı "Deli İbrahim", Bertrolt Brecht'in yazdığı Yücel Erten'in çevirdiği "Üç Kuruşluk Opera", Bilgesu Erenus'un "Misafir", Nezihe Meriç'in "Ay, Carmela", Alison Gregory'nin yazdığı "Ben Medea Değilim", Henrik İbsen'in yazdığı ve Orhan Alkaya'nın yönettiği "Bir Halk Düşmanı", Arthur Miller'in "Cadı Kazanı", Rike Reiniger'in "Çingene Boksör", Suat Derviş'in yazdığı "Fosforlu Cevriye", Alexander Galin'in "Gidiş Dönüş Moskova", Miodrag Bulatovic'in "Godot Geldi", Johnna Adams'ın "Gidion'un Düğümü", Lucy Kirkwood'un "Gök Kubbe", Haldur Taner'in kaleme aldığı, Yelda Baskın'ın yönettiği "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", William Shakespeare'in yazıp Engin Alkan'ın yönettiği "Hamlet", Ozan Yula'nın "Hayat Der Gülümserim ve Euripides'in yazdığı Serdar Biliş'in yönettiği "İfegenya" oyunu bu sezon seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Ayrıca Ferenc Molnar'ın yazıp Serra Canbay'ın uyarladığı "Pal Sokağı Çocukları", Çimen Baturalp'in "İtfaiyecinin Sırrı" ve Michael Ende'nin kaleme aldığı "Momo" adlı çocuk oyunu da minik seyircilerin beğenisine sunulacak.