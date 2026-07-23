Eşinin tatilde olduğu sırada yatağında cansız bedeni bulundu

Eskişehir'deki olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.M. (58) isimli vatandaşın eşi tatil amacıyla İstanbul'a gitti. Eşinden salı akşamından beri haber alamayan ve durumdan şüphelenen kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EŞİ TATİLDEYDİ

E.M.'nin eşinin tatil amacıyla İstanbul'a gittiği öğrenildi. Salı akşamından beri E.M.'den haber alamayan ve durumdan şüphelenen eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğu belirtildi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 58 yaşındaki E.M.'yi hareketsiz halde yatağında yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde E.M.'nin vefat ettiği belirlendi.

DOĞAL ÖLÜM

Olay yerine gelen belediye doktorlarının yaptığı incelemelerde, E.M.'nin ölüm nedeninin normal yollardan gerçekleştiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı