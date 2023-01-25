İbb Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olduğu dönemde “Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği” gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada, hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Dava 29 Mart 2023 tarihine ertelendi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olduğu dönemde "Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği" gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada, hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Dava 29 Mart 2023 tarihine ertelendi.

İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olduğu dönemde "DİAYDER'in terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği" gerekçesiyle 'terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya bugün devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ile avukatları hazır bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP'li il ve ilçe yöneticileri ile bazı Belediye Meclisi üyeleri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

"TERÖRLE HERHANGİ BİR BAĞLANTISI OLDUĞUNA ŞAHİT OLMADIM"

Mahkemede tanık olarak dinlenilen, o dönemde İBB İnanç Masası'nda çalışan Fatma Yavuz Korkmaz, şunları söyledi:

"İBB İnanç Masası'nda çalışıyordum. Yavuz Bey'i de oradaki görevim sebebiyle tanırım. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bizden sorumluydu. Bir konu olduğunda nereye iletmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini Mahir Bey söylerdi. Dernek Başkanı Ekrem Baran ile beni tanıştıran Mahir Polat'tı. Zaten yasal bir dernekti. Biz zaten kimin ne olduğunu araştırmıyorduk, yetkimiz de yoktu. Belediye hizmeti dahilinde yardım talepleri geldiğinde biz kolaylaştırıcı oluyorduk. Bize sosyal yardım talebi geldiğinde Yavuz Bey'e iletirdik. Bunların kararlarını Mahir Bey verirdi. Yavuz Saltık'ın, Mahir Polat'ın ve diğer arkadaşlarımın terörle herhangi bir bağlantılarının olduğuna şahit olmadım. Herhangi bir terör örgütüyle bir kimsenin ilişkisini görselerdi de bunun hukuki gereklerini yerine getireceklerini düşünüyorum."

"DİAYDER İLE İLK TEMASI, MAHİR POLAT ARACILIĞIYLA BEN KURDUM"

Tanık Yavuz, beyanının devamında, "DİAYDER ile ilk teması, Mahir Polat aracılığıyla ben kurdum. Ekrem Baran ile beni Mahir Bey tanıştırdı. İnanç Masası yeni kurulduğu için kanaat önderleriyle, derneklerin yöneticileriyle tanışıyorduk. DİAYDER, Şafii Kürtlerin önemli bir derneğiydi. Mahir Polat bu dernekle ilgilenmemi istemişti, sorunlarını çözerdim. Çözemeyeceğim bir sorun olursa da Mahir Polat'a iletirdim. Özel olarak sadece DİAYDER ile ilgilenmemi değil, diğer inanç gruplarıyla da ilgilenmemi isterdi" diye konuştu.

"BU DAVADA BULUNMAMIN NEDENİ, BENİMLE HUSUMETİ OLAN BİRİSİDİR"

Tanıkların beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan Yavuz Saltık, "Bu davada bulunmamın nedeni, benimle husumeti olan birisidir. Gerçek ortaya çıktığında hem bu dünyada hem de inancı varsa diğer dünyada karşılığını alacaktır" dedi.

"HERHANGİ BİR DERNEĞİN ÖRGÜTLE İLTİSAKLI OLDUĞUNU BİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Saltık'ın avukatı Ersan Şen, mahkemedeki beyanında, "Huzurda dinlenen tanıkların beyanları doğrultusunda, müvekkilimin herhangi bir terör örgütüyle irtibatlı olmadığı açıktır. Müvekkilimin, herhangi bir derneğin terör örgütüyle iltisaklı olup olmadığını bilmesi de mümkün değildir. Müvekkilim şu anda İBB Muhtarlık İşleri'nde daire başkanı. Hakkındaki adli kontrol nedeniyle pasaportu iptal edildi. Bu dava uzayacaksa en azından müvekkilim hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

SAVCI, ADLİ KONTROL ŞARTININ KALDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, Yavuz Saltık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebinin kaldırılmasını talep etti.

BASIN MENSUPLARI, GEREKÇE SUNULMADAN SALONA ALINMADI

Ara kararı oluşturmak için verilen aradan sonra duruşma tekrar başladığında, mahkeme salonuna sanık ile avukatların dışında kimsenin girmesine izin verilmedi. Heyet, basın mensuplarını da gerekçe sunmadan duruşma salonuna almadı.

ADLİ KONTROL ŞARTI OYÇOKLUĞUYLA KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yavuz Saltık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartının kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verildi. Mahkeme başkanı, çoğunluğun bu görüşüne katılmayarak karara muhalefet şerhi koydu. Dava, tanık dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi için 29 Mart 2023 tarihine ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DİAYDER isimli dernek ve yöneticilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerinin olduğu iddiasıyla 23 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından iddianame düzenlenerek dava açılmıştı. Yargılama sürecinde, o dönemde İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Yavuz Saltık, duruşmada tanık olarak dinlenilmişti. Dosya kapsamında, Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler sebebiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Yavuz Saltık'ın, yardım talebine gelen gruplar hakkında yeterince araştırma yapmadığı gerekçesiyle 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.