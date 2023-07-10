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İBB meclisinde sinek ve sergi eleştirisi

İBB meclisinde sinek ve sergi eleştirisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, " 2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis toplantısında konuşan MHP Grup Başkan Vekili Volkan Yılmaz, " 2-3 yıldır İstanbul'da hiç olmadığı kadar sinek şikayeti var. Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralar, telefonlar gelen şikayetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikayetler" dedi. AK Parti grubu da Feshane'de açılan sergiye tepki gösterdi. CHP grubu ise, Feshane'nin önceki dönemde perişan halde olduğunu belirtti.<İBB Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.  Toplantıda belediyelerin ek bütçe ve ek ödenek teklifleri değerlendirildi. Toplantıda partilerin grup başkan vekillerine söz hakkı verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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