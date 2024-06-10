Esenyurt Belediye Başkanı'nın kayınbiraderinin halen görevde olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Esenyurt Belediyesi'nde Başkan Ahmet Özer'in kayınbiraderini müdür olarak atamaya çalışması tartışıldı. Tartışma sırasında Özer'in kayınbiraderinin halen belediyede görev aldığı ancak müdür konumunda yer almadığı da ortaya çıktı.

"SÖYLEMİ KİMSEYİ TATMİN ETMEDİ"

Meclisin haziran ayı toplantısında Esenyurt Belediyesi'ndeki tartışma konusu olan atamayla ilgili söz alan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, Başkan Özer'in "Başka birini bulamadığım için onu aldım." sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kayınbiraderini müdür olarak ataması, belediye yönetiminde nepotizmin açık ve net bir örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Gerçi Sayın Başkan yapmış olduğu açıklamasında 'O alanda çalışacak başka birini bulamadım.' dese de bu söylemi kimseyi tatmin etmemiş gözüküyor. Sayın Başkan'a ihtiyaç hasıl olması halinde söz konusu pozisyonda çalışacak liyakat sahibi kişiler yönlendirebileceğimizi de buradan iletmiş olalım.

Belediye Başkanı'nın, kamu kaynaklarını ve makamlarını kişisel aile bağları uğruna kullanması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar, yalnızca belediyenin itibarını zedelemekle kalmaz, aynı zamanda vatandaşlarımızın devlete ve yerel yönetimlere olan güvenini de derinden sarsar. Bu ve bu tarz uygulamaların son bulmasını temenni ediyorum."

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: BÖYLE BİR ATAMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Konuşmanın ardından söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bir polemik veya tartışma oluşturmak amacıyla değil, meclisi doğru bilgilendirmek üzere söz aldığını söyledi. Özer, "Söz konusu kişi kesinlikle belediyemizde müdür olarak bir gün bile görev yapmamıştır. Böyle bir atama söz konusu değildir. Bu tamamen yanlış bir bilgilendirmedir.

İki; basına sızdırılan bazı bilgilere göre aynı kişinin ESPAŞ Genel Müdürü olduğu yolunda birtakım söylemler geliştirildi ve bazı gazetecilere bu yönlü bilgiler servis edildi ve medyada konuşuldu. Oysa ESPAŞ'ın genel müdürü var ve görevinin başındadır. Dolayısıyla adı geçen kişinin belediyemizde ne genel müdür, ne müdür, ne amir olarak tek bir gün tek bir saat, tek bir saniye görevi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Birtakım dedikoduları servis ederek gündem oluşturmanın kimseye bir faydası olmadığını söyleyen Özer, ardından ilçedeki yaptığı bazı faaliyetleri anlattı.

"DEDİKODULARIN KAYNAĞI KENDİSİ OLUYOR"

Bunun üzerine tekrar söz alan MHP Grup Başkanvekili Ayhan, şunları söyledi: "Esenyurt Belediye Başkanı, bunların bir dedikodu olduğunu ve yanlış bir bilgiyi düzeltmek amacıyla söz aldığını ifade ettiler. Sayın Belediye Başkanı'nın sözlerini aynen aktarıyorum. 'Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak.' diye bir ifadede kendisi bulunmuştur. Yani bu dedikoduların kaynağı anladığım kadarıyla kendisi oluyor. Bu birincisi.

İkincisi de 'Bu çalışmıyor, şu an çalışmıyor.' demek yerine Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın ifadesini de aynen aktarıyorum. 'Sorunun çözüldüğünü ifade etmek istiyorum. Belediye Başkanımız bir pozisyonda, o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını söyledi. Duyar duymaz kendisini uyardık. Bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi.' Bizim burada vurgulamak istediğimiz, burada bir dedikodu zaten yok da genel olarak bu ve bu tarz uygulamaların belediyelerde akraba atamalarının olmaması yönündedir."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: ÖZEL ATAMANIN GERİ ALINDIĞINI SÖYLÜYOR AMA...

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Akkuş, "CHP'li Belediye Başkanı arkadaşlarımızın, apaçık gerçekleri bu kadar farklı bir şekilde yansıtmalarını anlayamıyorum. Kendi Genel Başkanları (Özgür Özel), kendi parti içinde yayınladıkları genelgeden bahsediyor ve atamanın geri alındığını söylüyor. Ama Sayın Belediye Başkanımız burada doğru olmayan ifadeler kullanıyor. Bu durumu kamuoyunun dikkatine arz ediyorum." dedi.

"ÇALIŞIYOR AMA GENEL MÜDÜR DEĞİL"

Tekrar söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Özer, "Ben söz konusu kişinin, müdür olmadığını söyledim, genel müdür olmadığını söyledim." diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bana mecliste daha ileri geri şeyler de söylendi. Dedikodu dediğim o. Yani kızım, oğlum, kız kardeşim bunların hepsi yalan ve yanlış. Böyle bir şey söz konusu değil. O kişiyle ilgili evet söyledim çalışıyor ama müdür değil, genel müdür değil, amir değil. Bunu söyledim. Sayın Genel Başkanımız da doğru söyledi. Değerli arkadaşlarımızı sadece bilgilendirmek istiyorum. Burada bir laf yarışı içinde de değilim.

Ben bana sorulanı inkar edebilirdim, cevap vermeyebilirdim ama siyasetin açık, şeffaf olmasını istediğim için bu sorulan sorulara da çok açık ve şeffaf cevap verdim. Nitekim geldiğimde belediyeyle ilgili yaptığım düzenlemeleri, konuşmaları efendime söyleyeyim borç harçla ilgili kısımları çok açık ve şeffaf bir biçimde yüce Meclisin huzuruna getirdim. Bu konuda bir kayırmaya, bir tarafı sümen altı etme gibi bir düşüncem olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Sadece oradaki ibareleri düzeltmek istedim."