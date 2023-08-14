İBB İştirak Şirketi İşçileri İBB'yi Protesto Etti

Saraçhanedeki İBB binası önünde toplanan işçiler İBB'yi protesto etti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ağaç A.Ş. çalışanları, verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek Saraçhane'de eylem gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ağaç A.Ş. çalışanları asgari ücret seviyesinde kalan maaşlarına zam istemek için Saraçhane'de bulunan İBB binasının karşısında bulunan parkta eylem gerçekleştirdi. 2 buçuk yıl önce sözleşmeli olarak işe alınan ve 6 ay sonra sözleşmelerinin bitmesi ardından süresiz sözleşme kategorisine alındıklarını iddia eden işçiler geldikleri parkta halay çekerek slogan attı.

Boğaziçi A.Ş ve İstaç A.Ş çalışanlarının 25 bin lira aldığı iddiası

Aynı dönemde işe alınan, yine İBB iştirak şirketlerinden Boğaziçi A.Ş. ve İstaç A.Ş. çalışanlarının 25 bin lirayı bulan maaşları ve imzalanan sözleşme uyarınca sosyal haklarını tam aldıklarını söyleyen Ağaç A.Ş. işçileri asgari ücret aldıklarını iddia etti.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının itilip kakılanı, üvey evladı, ötekisi olmak istemiyoruz"

İşçiler adına açıklama yapan Erkan Urel, "Biz, Ağaç A.Ş. işçilerinin bu yöndeki haklı talepleri karşılanmadığı gibi ne Ağaç A.Ş. ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimince, hak kayıplarımız görüşülmek bile istenmemektedir. Ağaç A.Ş. işçileri olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının itilip kakılanı, üvey evladı, ötekisi olmak istemiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı diğer işçi kardeşlerimizle eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Çünkü aynı ülkede, aynı ekonomik koşullar altında yaşıyoruz. Ağaç A.Ş. işçilerine karşı ayrımcılığa artık yeter, diyoruz. Aldığımız her yüzdelik zammın bir süre sonra asgari ücret olmasını, açlık sınırı altında kalmasını kabul etmediğimiz için Saraçhane'ye geldik" dedi.

"11 bin 402 Türk Lirası tutarındaki asgari ücret köleliğinde yok olmaya artık yeter demek için Saraçhane'ye geldik"

Asgari ücret maaş ile geçinemediklerini söyleyen Sözcü Erkan Urel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en ağır işini yaparken en düşük ücreti almaya, açlık sınırının bile altında olan 11 bin 402 Türk Lirası tutarındaki asgari ücret köleliğinde yok olmaya artık yeter demek için Saraçhane'ye geldik. Bir simidin 10 Türk Lirası olduğu İstanbul'da, Ağaç A.Ş. işçileri olarak, aileleriyle, çocuklarıyla, ev kirasıyla, okul masrafıyla günlük 380 Lira ile geçinmeye çalışırken yoksul ve yoksun bırakılmanın ağır yükü altında, ölümlerden ölüm beğenerek tek tek yitip gitmeye hep birlikte artık yeter demek için Saraçhane'ye geldik. Ağaç A.Ş. işçileri, işveren ile sarı sendikaların anlaşarak sendikal yetki süreçlerini yargıya havale etmesine, sonra da danışıklı dönüşlü bitirilmeyen yargı süreçlerinin arkasına saklanarak yıllar boyunca işçileri asgari ücret sarmalına mahküm etmelerine tahammülü kalmadığı için Saraçhane'deyiz" şeklinde konuştu.

İşçilerin basın açıklamasının ardından Saraçhane Parkı'nda beklemeye devam edecekleri öğrenildi.