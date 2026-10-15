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İBB, İstanbul'da yoğun yağışta 15 raylı sistem hattında seferleri 02.00'ye kadar uzattı

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İBB, İstanbul'da yoğun yağışta 15 raylı sistem hattında seferleri 02.00'ye kadar uzattı
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle ulaşım ve barınma için ek önlemleri duyurdu. Tüm İBB Sosyal Tesisleri sabaha kadar açık kalacak, BELTUR 6 noktada hizmet verecek ve 15 raylı sistem hattında seferler 02.00'ye kadar sürecek.

(İSTANBUL) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle alınan önlemlerin sürdüğünü açıkladı. Aslan, tüm İBB Sosyal Tesislerinin sabaha kadar açık olacağını, BELTUR'un 6 noktada gece boyunca hizmet vereceğini, 15 raylı sistem hattında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığını ve metrobüs seferlerinin sabaha kadar devam edeceğini bildirdi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, kentte etkili olan yoğun yağış nedeniyle ulaşım ve barınma ihtiyacına yönelik ek tedbirleri duyurdu.

Aslan, tüm İBB Sosyal Tesislerinin sabaha kadar açık tutulacağını belirtti. BELTUR'un ise Çubuklu Silolar, Müze Gazhane, Caddebostan, Bakırköy Sahil, Avcılar Denizköşkler ve Kartal olmak üzere 6 noktada sabaha kadar hizmet vereceğini açıkladı.

15 RAYLI SİSTEM HATTINDA SEFERLER 02.00'YE KADAR UZATILDI

Aslan, 15 raylı sistem hattında sefer saatlerinin 02.00'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

Bu kapsamda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında seferler uzatıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında da seferlerin saat 02.00'ye kadar süreceği belirtildi.

Aslan, metrobüs seferlerinin ise sabaha kadar devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA
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