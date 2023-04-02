İBB'den İstanbul için 7 maddelik deprem eylem planı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası İstanbul depremi Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan depreme hazırlık çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

"İSTANBUL DEPREM SEFERBERLİK PLANI'NDA UYGULAMA ADIMLARIMIZ HIZLANIYOR"

39 ilçe belediye başkanlığı ve teknik ekipleri ile önceki gün düzenlenen toplantıda depreme ilişkin kritik gündem maddeleri belirlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi; "Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun deprem dirençli kent vizyonu ile hazırladığımız İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nda uygulama adımlarımız hızlanıyor. Afet sürecinde, koordinasyon yetisinin, asayiş, lojistik, kurtarma vb. süreçlerde ne denli önemli rol oynadığını hepimiz gördük. İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki ortak işbirliğinin öneminin farkında olarak, seferberlik ruhunu kaybetmeden, süreci ilerletmemiz çok önemli. Deprem dirençli bir kent istiyorsak hazırlık süreçlerinin tamamında çağdaş temellere dayanan hakikatlerle ve sağduyuyla konuya yaklaşmamız gerekiyor. Denetimden, yönetmelik değişiklerine, güçlendirme veya yenileme çalışmalarına varan çok faktöre sahip bir konuda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce.

"SAĞDUYU, AKIL VE SEFERBERLİK RUHUYLA HEP BİRLİKTE"

Gökce, "Tüm ilçe belediye başlanlıkları ve teknik ekiplerine katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Ortak gündem toplantılarımızı sıklaştıracak ve koordinasyonu hızlı şekilde ilerleteceğimizden şüphem yok. Biz de başarabiliriz! Sağduyu, akıl ve seferberlik ruhuyla hep birlikte" diye ekledi.

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