İBB'den Bağcılar ve Güngören için Çevre Projesi Temel Atma Töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemeyi de hedefleyen "İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi"nin temel atma töreni yapıldı.

Merter'de düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, farklı il ve ilçelerden gelen belediye başkanları ile bazı partilileri selamladı.

Güngören ve Bağcılar'ın sağlıklı kentleşme konusunda çok zorluklar yaşamış 2 ilçe olduğunu dile getiren İmamoğlu, eski ve yetersiz altyapı sistemlerinden kaynaklanan ciddi sorunların varlığını bilen ve bunu mutlaka gidermesi gereken bir yerde duran bir yönetim olduklarını söyledi.

İmamoğlu, Güngören ve Bağcılar'ın altyapı sorunlarını gidermek için kolları sıvadıklarını kaydederek, "Yeni yatırımlarla tam yol ileri" dedikleri bu süreçte İSKİ'yle beraber bu işin başlangıcını yaptıklarını söyledi.

Bu sorunları kökünden çözeceklerini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 bin 500 metre yağmur suyu kolektör hattı, 27 bin metre atık su inşası yapılacak. Özellikle bu hatlarla su baskınlarına karşı dayanıklı bir şehrin var olmasını sağlıyoruz. Yağmur sularıyla, atık suyun birbirinden ayrılmasının çoklu faydaları var. Yağmur suyu ile atık su ayrıldığı zaman yağmur suyu temiz bir biçimde denizlerimize ulaşıyor. Aynı zamanda yağmur suyunu, atık suya katmayarak özellikle maliyeti çok yüksek olan ileri biyolojik arıtma tesislerimize giden atık su miktarını düşürüyoruz. Dolayısıyla oradaki maliyetlerimiz azalıyor, çoklu faydası var."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, konuşmaların ardından temele ilk betonu dökecek butonlara birlikte bastı.

"Mansur Yavaş'ın bakışı ya da görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz"

Temel atma töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt veren İmamoğlu, erken seçimi talep edenin millet olduğunu söyledi.

İmamoğlu, CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim." şeklindeki sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Açıkçası şu an partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, bu demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sürecinde ilk kez halk kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu konuda kararlar alınma çalışmaları içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum. Değerli Başkanımız Mansur Yavaş'ın bakışı ya da görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşuruz, bunlar parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz, en doğru yolu buluruz."