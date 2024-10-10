Kaçarak evlenen yeğeninin eşini katleden cani yakalandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde husumetli olduğu 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman'ı bıçaklayarak öldüren eşinin dayısı 39 yaşındaki Volkan A., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüslerinin ilk durağı olan Karamürsel Otogarı'ndan evine gitmek için araca binen Enes Yiğit Toraman, araca 4 Temmuz durağında binen eşinin dayısı Volkan A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Toraman araçta kanlar içerisinde kalırken Volkan A. otobüsün arka kapısından kaçtı. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Yiğit Toraman, kurtarılamadı.

HUSUMET SEBEBİ KAÇARAK EVLENMELERİYMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Volkan A.'yı kısa süre sonra Gölcük ilçesinde yakaladı. Saldırgan gözaltına alınırken olayın detayları da ortaya çıktı. Volkan A.'nın yeğeninin Enes Yiğit Toraman ile kaçarak evlendiği bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olaydan bir önceki gün Volkan A. ile Enes Yiğit Toraman'ın telefonda tartıştığı da belirlendi. Volkan A.'nın Enes Yiğit Toraman'ı takip ederek aynı otobüse bindiği tespit edildi.

Diğer yandan olay, özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; saldırgan Volkan A.'nın otobüse binip, ücretini ödedikten sonra sakince arkaya doğru ilerlediği ve aniden Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar yer aldı. Kocaeli İl Emniyeti Müdürlüğü'ne getirilen ve işlemleri tamamlanan Volkan A., Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.