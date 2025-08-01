Husiler, Tel Aviv'deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı

Husiler, Tel Aviv'deki havalimanına balistik füzeyle saldırdı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'den İsrail'e füze saldırısı düzenlendi. İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Tel Aviv yakınlarında yer alan Ben Gurion Havalimanı'na "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlediklerini ve saldırının başarılı olduğunu belirtti.

"FÜZE SALDIRISI SOYKIRIMCI İSRAİL'E YANIT"

Saldırı nedeniyle İsraillilerin sığınaklara kaçtığını aktaran Seri, havalimanında uçuşların durduğunu kaydetti. Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından ülkeye doğru ateşlenen bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini iddia etmiş ve çok sayıda bölgede alarmların devreye girdiğini belirtmişti.

Husiler dün İsrail'de Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentleri ile Necef Çölü (Nakab) bölgesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını, 29 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
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