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Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon'a uzaktan kumandalı bomba yüklü insansız deniz aracıyla saldırı düzenledi. Gemideki güvenlik personeli saldırıyı engelleyemedi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Yemen'in Hudeyde kentinin yaklaşık 64 deniz mili kuzeybatısında İngiliz petrol tankeri Cordelia Moon'a bomba yüklü tekneyle saldırı düzenledi.

SALDIRIYI ENGELLEYEMEDİLER

Görüntülerde, gemideki güvenlik personelinin bomba yüklü uzaktan kumandalı insansız deniz aracına ateş ettiği ama saldırıyı engelleyemediği görüldü. Gemideki, hasarın boyutu henüz bilinmezken, can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (3)

M. B.:

Ohhhhhh dünyanın çıbanı İngilizler her pisliği yapar ama görünmezler Husileri de sevmem bu arada …

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Tranko Buskas:

İngiliz, Amerikalı veya Yahudi babaları kurtaramamış mı o gemiciği :D Sahi onların gücü sadece sivil masum kadın ve çocuklara yetiyordu unutmuşum.

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O Z:

"Yemen'deki Iran'ın desteklediği Husiler" Bunu her fırsatta dile getirenler. Lütfen öteki taraftaki "Israil'deki ABD'nin desteklediği Netanyahu savaş koalisyonu" teriminide düzgün kullanın. Yoksa sadece tek taraflı algı oluyor.

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