Hüseyin Baş'tan Erdoğan'a Vahdettin Köşkü Eleştirisi: "Cumhuriyet İlan Edildiğinde Vahdettin Yoktu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda donanmayı Vahdettin Köşkü’nden selamlamasına ilişkin; “Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Cumhuriyet ilan edildiğinde Vahdettin yoktu. Kurtuluş Savaşı verilirken her gün gözleriniz yaşlı bir şekilde andığınız padişahlar yüzünden donanma yok edilmişti. Nerede selamlama yapılıyor, İstanbul'da. Sevr'i Osmanlı imzaladığında bu topraklarda İstanbul da yoktu. Yani siz bugün iktidarınızı saraylarından selamladığınız insanlara borçlu değilsiniz. Siz iktidarınızı ömrünün yarısından fazlasını cephelerde geçiren, bu millet için canını ortaya koyan ve kazandığı zaferler sonrasında Türk milletine Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlusunuz” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda donanmayı Vahdettin Köşkü'nden selamlamasına ilişkin; "Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Cumhuriyet ilan edildiğinde Vahdettin yoktu. Kurtuluş Savaşı verilirken her gün gözleriniz yaşlı bir şekilde andığınız padişahlar yüzünden donanma yok edilmişti. Nerede selamlama yapılıyor, İstanbul'da. Sevr'i Osmanlı imzaladığında bu topraklarda İstanbul da yoktu. Yani siz bugün iktidarınızı saraylarından selamladığınız insanlara borçlu değilsiniz. Siz iktidarınızı ömrünün yarısından fazlasını cephelerde geçiren, bu millet için canını ortaya koyan ve kazandığı zaferler sonrasında Türk milletine Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlusunuz" dedi.

BTP, Cumhuriyeti'nin 100. yılını Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen bir programla kutladı. Vatandaşların Türk bayraklarıyla doldurduğu salondaki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Partililer Azerbaycanlı koro ekibiyle 'Çırpınırdı Karadeniz'i söyledi. Halk oyunları gösterisinin ardından sahneye Azerbaycan'dan gelen Habil Memmedov ve öğrencileri çıktı.

Partililere hitap eden Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında boğazda geçiş yapan donanmayı selamlamak için Vahdettin Köşkü'nü tercih etmesini eleştirdi. Baş, şunları söyledi:

"CUMHURİYET İLAN EDİLDİĞİNDE VAHDETTİN YOKTU"

"Hükümetin başı bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız. Bugün 29 Ekim vesilesiyle İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde Türk donanmasını selamladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum. Cumhuriyet ilan edildiğinde Vahdettin yoktu. Kurtuluş Savaşı verilirken her gün gözleriniz yaşlı bir şekilde andığınız padişahlar yüzünden donanma yok edilmişti. Nerede selamlama yapılıyor, İstanbul'da. Sevr'i Osmanlı imzaladığında bu topraklarda İstanbul da yoktu. Yani siz bugün iktidarınızı saraylarından selamladığınız insanlara borçlu değilsiniz. Siz iktidarınızı ömrünün yarısından fazlasını cephelerde geçiren, bu millet için canını ortaya koyan ve kazandığı zaferler sonrasında Türk milletine Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlusunuz. Eğer bunu anlamakta güçlük çekiyorsanız biz size bunu anlatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'e sahip çıkalım dediler. Hiç aldanmayın, muhalefete düştükleri gün en büyük devlet ve Cumhuriyet düşmanı yine onlar olur.