Hürmüz'den Anadolu'ya: Kalkınma Yolu, krizdeki Orta Doğu'da nereye oturuyor?

Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip siyaset bilimci Dr. Bahar Akın, Hürmüz Boğazı krizinin küresel ticaret üzerindeki etkileri ve Irak Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgesel jeopolitik açıdan stratejik önemini AA Analiz için kaleme aldı.

Ortadoğu'daki süregelen çatışmalar, küresel ticaret ve enerji akışlarının birkaç stratejik boğaza ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. Küresel düzen, yalnızca güç dengeleri üzerinden değil, ticaret güzergahları, finansal altyapılar ve stratejik bağlantı ağları aracılığıyla da köklü bir dönüşüm geçirmektedir. Bu noktada dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı etrafında şekillenen riskler, bölgesel aktörleri alternatif ticaret ve bağlantı koridorlarını yeniden sorgulamaya yöneltmelidir.

Hürmüz Boğazı: Savaşın ekonomik cephesi

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeler, küresel ekonominin ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, yalnızca askeri gerginliği tırmandırmakla kalmamış, dünyanın en işlek ticaret güzergahlarından birinde de derin bir daralmanın fitilini ateşlemiştir. İran, boğazı resmen kapatmamış olsa da geçişleri ağır biçimde kısıtlamıştır. Normal koşullarda günde yüzlerce geminin geçtiği ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan bu boğazda trafiğin haftalarca neredeyse sıfır noktasına gerilemesi, yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne sermektedir.

Tüm bunlar savaşların yalnızca cephelerde değil, ekonomik ve lojistik ağlar üzerinden de sürdürüldüğünü ve sonuçlarının tüm dünyayı sarstığını bir kez daha kanıtlamaktadır. Bu kritik güzergahtaki aksaklıklar, başta enerji taşımacılığı olmak üzere küresel petrol ve doğal gaz piyasalarında zincirleme krizleri tetikleme potansiyeli taşımaktadır. Gemilerin alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kalması ve bazı yüklerin taşınamaması ise küresel tedarik zincirlerini daha da zorlu bir dönemin eşiğine taşımaktadır.

Öte yandan İran'ın olası misilleme hamleleri ve transit geçişlere getirdiği kısıtlamalar, bölgedeki belirsizliği daha da derinleştirerek bir petrol krizi riskini artırmaktadır. Bu belirsizlik ortamı yalnızca ticareti değil, ülkelerin uzun vadeli ekonomik planlamalarını da sekteye uğratmaktadır. Sonuç itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerin giderek gerilemesi, küresel sistemin ne kadar hassas bir denge üzerine inşa edildiğini çarpıcı şekilde gözler önüne sermektedir.

Irak'ın Kalkınma Yolu'nun stratejik önemi

Kalkınma Yolu Projesi, Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya uzanması tasarlanan çok yönlü bir ulaşım ve lojistik koridorudur. Proje, demir yolları, kara yolları ve lojistik merkezlerini kapsayan geniş çaplı bir altyapı ağıyla Körfez ile Avrupa arasında yeni ve güçlü bir bağlantı kurmayı hedeflemektedir.

Bu koridor, yalnızca ticari bir taşımacılık projesi olmanın ötesinde, Irak'ın bölgesel ekonomiyle bütünleşmesini derinleştirmeye ve Ortadoğu'daki enerji ile ticaret akışlarının coğrafyasını çeşitlendirmeye yönelik stratejik bir girişim olarak öne çıkmaktadır. Boğazlara bağımlılığın giderek belirginleştiği günümüzde Kalkınma Yolu'nun kara bazlı bir alternatif sunma potansiyeli, onu bölgesel jeopolitiğin vazgeçilmez bir unsuru haline getirmektedir. Enerji taşımacılığında Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla yerini alamayacak olsa da kara ve demir yolu bağlantılarının güçlendirilmesi, ticaret ağlarını çeşitlendirerek bölgesel ekonomik sistemlerin dayanıklılığını önemli ölçüde artırabilir.

Türkiye'nin jeopolitik konumu

Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan bu proje, Türkiye'yi küresel ticaret ağlarında kilit bir transit merkeze dönüştürme potansiyeli taşımaktadır. Türkiye'nin Orta Koridor'daki köklü konumu, enerji transit hatları ve bölgesel lojistik sistemler içindeki stratejik yeri düşünüldüğünde Kalkınma Yolu, ülkenin jeopolitik ağırlığını daha da güçlendirebilir. Bu süreç yalnızca somut ekonomik kazanımlar sağlamakla kalmayacak, bölgesel diplomasi ve enerji politikasında da yeni ufuklar açacaktır.

Öte yandan proje, Irak'ın ekonomik olarak yeniden yapılanma sürecine önemli katkılar sunarak bölgesel istikrar bakımından da belirleyici sonuçlar doğurabilir. Enerji ihracatına derinden bağımlı bir yapıdan ticaret ve lojistik merkezi kimliğine evrilen bir Irak, bölgedeki jeopolitik rolünü de köklü bir şekilde yeniden biçimlendirebilir.

Yeni bir jeoekonomik rekabet alanı

Ne var ki Kalkınma Yolu Projesi'ni hayata geçirmek pek de kolay değildir. Irak'taki siyasi istikrarsızlık, finansman güçlükleri ve bölgesel rekabet, projenin önündeki en büyük engeller olarak öne çıkmaktadır. Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Koridoru gibi rakip projeler de aynı coğrafyada rekabetçi alternatifler sunmaktadır. Bununla birlikte Kalkınma Yolu'nun ardındaki stratejik vizyon önemini korumakta, alternatif ticaret ve ulaşım güzergahları oluşturmak artık yalnızca ekonomik bir tercih değil, doğrudan güvenlik politikasının bir gereği haline gelmektedir.

Bu itibarla Kalkınma Yolu, salt bir lojistik koridor olarak değil, Ortadoğu'nun jeopolitik haritasını yeniden çizen yeni bir stratejik anlayışın somut bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Hürmüz Boğazı, küresel enerji sistemi içindeki kritik konumunu korumaya devam etse de Basra'dan Anadolu'ya uzanan yeni bir kara koridoru, bölgesel ticaret ve güç dengelerinde köklü dönüşümlerin öncüsü olabilir.

Irak'ın iç dinamiklerinin projeye etkisi

Irak, 2003'ten bu yana siyasi meşruiyet krizini bir türlü aşamamış, bu sorun istikrarsızlığın kalıcı bir kaynağı olmaya devam etmiştir. Dış müdahaleler, askeri darbeler ve mezhep ile etnik kimlik ekseninde biçimlenen siyasi yapı, sağlıklı bir sivil siyasi kültürün filizlenmesini engellemiştir. Şii dini liderliğinin belirleyici nüfuzu, Kürtlerin özerklik talepleri ve kronik biçimde zayıf kalan devlet kapasitesi, ülkedeki iç parçalanmayı derinleştirmiştir. Öte yandan hükümetlerin ekonomik potansiyeli verimli bir şekilde kullanamaması, işsizlik ve altyapı sorunlarını giderek ağırlaştırmış, devletin toplumsal meşruiyetini ise ciddi ölçüde aşındırmıştır.

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ilişkiler, bu iç dinamiklerin en can alıcı boyutlarından birini teşkil etmektedir. Gümrük gelirleri, sınır kontrolü ve petrol kaynakları üzerinde süregelen anlaşmazlıklar, kalıcı bir güç çekişmesine zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla Irak'ta kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi, bu aktörler arasındaki işbirliği ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır.

Krizden çıkış kapısı: Kalkınma Yolu

Irak Kalkınma Yolu Projesi, başta Irak'ın kronik iç sorunları olmak üzere pek çok engelin aşılmasıyla mutlaka hayata geçirilmesi gereken kritik bir girişimdir. Kara eksenli bir proje olarak deniz yollarının rakibi değil, tamamlayıcısı konumunda olan bu koridor, kriz dönemlerinde ticaret akışlarının kesintisiz sürdürülmesinde belirleyici bir rol oynayabilir.

Irak'ın iç aktörlerinin projeye yapıcı bir tutumla yaklaşması, net bir vizyon ortaya koyması ve tüm paydaşların ortak bir iradeyle kararlı biçimde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Körfez ülkelerinin enerji kaynaklarını ve Asya pazarlarını Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen bu girişim, Ortadoğu'nun lojistik merkezleri ile Avrupa'nın üretim ve tüketim merkezleri arasında yüksek kapasiteli ve kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Kalkınma Yolu Projesi, salt bir ulaşım projesinin çok ötesinde, küresel tedarik zincirlerini yeniden biçimlendirme ve bölgesel güç dengeleri, ticaret hacimleri ile güvenlik mimarisi üzerinde kalıcı izler bırakma potansiyeline sahip stratejik bir kara koridoru olarak tarihteki yerini almaya hazırlanmaktadır.

