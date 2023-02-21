Hukukçulardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Hakkında Suç Duyurusu

Bir grup hukukçu, Kahramanmaraş ve 10 ilin etkilendiği depremlerdeki can kayıplarında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da aralarında bulunduğu bakanlar, valiler, belediye başkanları ve müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Erdoğan ve diğer şüphelilerin 11 ayrı suç işledikleri iddiasında bulunulurken, haklarında kamu davası açılması talep edildi.

Bir grup hukukçu, Kahramanmaraş ve 10 ilin etkilendiği depremlerdeki can kayıplarında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da aralarında bulunduğu bakanlar, valiler, belediye başkanları ve müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Erdoğan ve diğer şüphelilerin 11 ayrı suç işledikleri iddiasında bulunulurken, haklarında kamu davası açılması talep edildi.

Halkçı Hukukçular'ın çağrısıyla bir araya gelen ve aralarında Ömer Faruk Eminağaoğlu, İsmail Sami Çakmak, Bektaş Şarklı, Polat Balkan, Zafer Kazan, Mengücek Gazi Çıtırık'ın da bulunduğu 61 hukukçu, Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlar, depremin yaşandığı kentlerin valileri ile belediye başkanları, GSM operatörleri, müteahhitler ve yapı denetim bürolarının sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"ERDOĞAN KADERCİLİĞE SIĞINMAKTADIR"

Suç duyurusu dilekçesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler' açıklaması hatırlatılarak, "Ülkemizin yüzleştiği her acıda halk, devletin yerine getiremediği sorumlulukları kendi yetersiz imkanları ile yerine getirmek zorunda bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kaderciliğe sığınmaktadır" denildi.

11 SUÇLAMA

Hukukçular, dilekçede yer alan şüphelilerin, "olası kastla birden fazla insanın öldürülmesine ve yaralanmasına neden olma", "bilinçli taksirle öldürme", "denetim görevinin ihmali, "görevi kötüye kullanma", "tehdit", "hakaret", "haberleşmenin engellenmesi", "yardım veya bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarını işlediklerini iddia etti.

Hukukçular başvuruda, Cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler, belediye başkanları ve diğer isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.

İmzacı avukatlar şu şekilde:

"Metin BAYYAR, Fettah Ayhan ERKAN, Ali Serdar ÇINGI, Sait KIRAN, Tacettin ÇOLAK, Halil AĞIRGÖL, Av. Azime Ayça OKUR, Av. Pınar AKBİNA KARAMAN, Doğan ERKAN, Av. Bektaş ŞARKLI, Polat BALKAN, Zafer KAZAN, Mengücek Gazi ÇITIRIK, A. Aydın İNAĞ, Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU, Doğan Zafer ÇINGI, Aslı ŞEPİTCİ, Aslıhan ARSLANTAŞ, Kerim BÜTÜN, Habibe ÇALIŞGAN, Kerem DONAT, Rojda ALOĞLU, İlke YAKUPOGLU ERGUN, Bahtiyar GÜNER, Harun Fırat ULUSU, Ayşegül GÜNERİ, Mehmet Gökhan KURT, İpek Ece KEREMOĞLU, Handenur DAYICA, Serenay YAMAN, Mediha KANMAZ, Selen VARGÜN ALITKAN, Deniz VURAL, Necla BENLİOĞLU, Savaş İŞLİYEN, Turhan İÇLİ, Naif ŞAŞMAZ Salim Berkay AKSU, Ayla YILDIRIM, Ebru BEŞE, Yıldız AKDENİZ, Görgün DANACI, Nurhak KAR, Ferhat ÇİÇEKLİ, Yalçın AKSAKAL, Dilek TAŞ DELİCE, Cansu TELLİ, Sümeyye İYİBİÇER, Veli KARGIN, K. Çağdaş KARADENİZ, İsmail Sami ÇAKMAK, Bermal KUTLU, Gizem Büşra BİLGİÇ, Handan İLAĞA, Büşra AÇIKGÖZ, Hakan AVCI, Süleyman Emrah AYDOĞAN, Seçkil ÇELİK, Ebru BÜYÜK, Ayten İZMİRLİ, Gizem ÖZTÜRK."