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HSK Başmüfettişinin Kızı ve Kayınpederi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

HSK Başmüfettişinin Kızı ve Kayınpederi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Ankara'da HSK Başmüfettişi Memduh Aydın'ın ailesinin bulunduğu otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada, 18 yaşındaki Sena Aydın ve dedesi İsmail Aydemir hayatını kaybetti. Sena Aydın'ın, 2026-YKS sonuçlarına göre Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yerleştiği öğrenildi. Cenaze törenine yargı camiasından çok sayıda kişi katıldı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Memduh Aydın'ın kızı Sena Aydın (18) ile kayınpederi İsmail Aydemir, Ankara'da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ankara'da dün, HSK Başmüfettişi Memduh Aydın'ın ailesinin bulunduğu otomobil ile TIR çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Sena Aydın ile kardeşi, dedesi İsmail Aydemir ve anneannesi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sena Aydın ve dedesi İsmail Aydemir, hayatını kaybetti.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİ KAZANMIŞ

Sena Aydın için bugün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sena Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra HSK üyeleri, siyasiler, bürokratlar ve yargı camiasından çok sayıda kişi katıldı. Törende Memduh Aydın ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sena Aydın'ın cenazesi, toprağa verildi.

Sena Aydın'ın 18 Ağustos'ta açıklanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne yerleştiği belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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