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HSK Üyesi Gülnar'da Yargı Mensuplarıyla Buluştu

HSK Üyesi Gülnar'da Yargı Mensuplarıyla Buluştu
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Mersin'in Gülnar ilçesinde yargı mensuplarıyla buluştu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Daire Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, Mersin'in Gülnar ilçesinde yargı mensuplarıyla buluştu.

Prof. Dr. Arslan, ilçedeki programı kapsamında Gülnar Adliyesi'ni ziyaret etti.

Arslan, burada görev yapan hakim ve savcılarla bir araya geldi.

Adli teşkilatın çalışmaları, hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ile yargı mensuplarının görev süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan'a ziyaretin ardından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA
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