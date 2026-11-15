Hristodulidis'in 19 maddelik paketi sızdı, Maraş-Mağusa Limanı önerisi tartışılıyor

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Haber : Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in 19 maddelik öneri paketi, yönetimine yakınlığıyla bilinen Kıbrıs Rum gazetesi Filelefteros'ta yayımlandı. Birleşmiş Milletler (BM), iki yeni geçiş noktasının eş zamanlı açılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu. Maraş'ın iadesini Mağusa Limanı'na bağlayan öneri ile Avrupa Birliği'nin (AB) genişletilmiş görüşmelere katılması konusunda ise ortak bir karar açıklanmadı.

Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis'in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve BM'ye ilettiği 19 maddelik paketin ayrıntıları bugün Kıbrıs Rum gazetesi Filelefteros'ta yayımlandı. Kostas Venizelos imzalı haber, geçiş noktaları, mayın temizliği ve kültürel mirasa ilişkin önerilerin yanı sıra Maraş ve Mağusa Limanı'nı birbirine bağlayan bir düzenleme ile kapsamlı müzakerelerin hangi formatta yeniden başlayacağına ilişkin bir öneriyi de ortaya koydu.

Hristodulidis, Kıbrıs Türk tarafı ile BM'nin önerilerden 18 Eylül'den bu yana haberdar olduğunu ve 9 Kasım'daki görüşmede Erhürman ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín'e yazılı nüsha verdiğini söyledi. Paketin kamuoyuna, Hristodulidis yönetimine yakınlığıyla bilinen Filelefteros üzerinden ulaşması, içeriğin hangi amaçla ve neden şimdi yayımlandığı sorusunu gündeme getirdi. Sızıntının kaynağı belirsizliğini koruyor.

FİLELEFTEROS'UN YAYIMLADIĞI 19 MADDE

Filelefteros gazetesinin aktardığı 19 maddelik öneri paketi şöyle:

1. Akıncılar ve Erenköy: Akıncılar (Lurucina) geçiş noktasının kabul edilmesi ve ilk aşamada Aşağı Pirgo (Kato Pyrgos) sakinlerine Erenköy (Kokkina) üzerinden geçiş imkanı sağlanması.

2. Batıdaki geçiş güzergahı: Akıncılar geçiş noktasının kabulüyle birlikte Kampos–Bağlıköy (Ampelikou)–Gemikonağı (Karavostasi) güzergahının kullanılması.

3. IMAGINE: İki toplumlu eğitim programının yeniden başlatılması.

4. Maraş ve Mağusa Limanı: Maraş'ın iade edilmesi ve Mağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu himayesinde işletilmesi. Öneri, Finlandiya'nın 2006'daki AB dönem başkanlığı girişimine dayanıyor.

5. Mayın temizliği: Her iki tarafta mayın tehlikesi bulunduğundan şüphelenilen 70'er bin metrekarelik alanın temizlenmesi.

6. Askeri diyalog: Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu ile Türk askeri güçleri arasında BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) katılımıyla diyalog kurulması.

7. Pile mutabakatı: Pile'ye ilişkin iki belgenin incelenerek birbiriyle uyumlu hale getirilmesi.

8. İbadet yerlerine erişim: Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin restore ettiği kiliselere serbest erişim sağlanması ve güneydeki camilere daha fazla ziyaret düzenlenmesi.

9. Yol levhaları: Yunanca yer adlarının yol levhalarında yeniden kullanılması.

10. Ortak çalışmalar: Gençlik, kültürel miras ve Sivil Toplum Danışma Grubu konusunda ortak toplantılar düzenlenmesi, doğal afetler için yeni bir grup kurulması.

11. Pile festivali: 17 Ekim'deki iki toplumlu festivale ortak katılım. Gazeteye göre bu madde gerçekleşti.

12. Müzakere başlıklarının ilişkilendirilmesi: Toprak ve mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantiler gibi başlıkların birbiriyle bağlantılı biçimde ele alınması.

13. Önceki yakınlaşmalar: Crans-Montana'daki görüşmeler de dahil olmak üzere, önceki yakınlaşmaları kayda geçiren belgenin müzakerelerin yeniden başlamasına temel oluşturması.

14. Dipkarpaz: Okulun onarılması ve eski Kooperatif Bankası binasının kültür merkezi olarak kullanılmak üzere yöre halkına tahsis edilmesi.

15. Maronitlerin talepleri: Üç kilisenin restore edilmesi ve anaokuluna bir öğretmen atanması.

16. Ermeni manastırı: Armenomonastiro olarak bilinen Ermeni manastırının restore edilmesi.

17. Ara bölge: BM denetimindeki ara bölgedeki ihlallere son verilmesi.

18. Futbol: Dostluk maçları düzenlenmesi.

19. Önce iki lider, ardından genişletilmiş toplantı: Liderlerin güven artırıcı önlemler için iki gün görüşmesi, ardından AB ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesi. BM Genel Sekreteri veya kişisel temsilcisinin de katılacağı toplantıda müzakerelerin yeniden başladığının açıklanması hedefleniyor. Cenevre'deki BM yerleşkesi olası toplantı yeri olarak gündeme geldi.

BM'NİN TEYİT ETTİĞİ ADIMLAR

BM'nin 9 Kasım açıklamasına göre liderler, Akıncılar–Limya ve Kampos–Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasında anlaştı. Açılış tarihi verilmedi. Açıklamada Erenköy üzerinden geçiş ve mayın temizliği konusunda mutabakat yer almadı.

IMAGINE programının yeniden başlatılması, bazı Maronit kiliseleri ile bir Ermeni manastırının restorasyonu, arşiv belgelerinin paylaşılması, çevre projeleri ve acil durumlara hızlı müdahale mekanizması ise BM'nin duyurduğu ortak adımlar arasında yer aldı. Erhürman, diğer geçiş noktalarıyla Pile'ye erişimin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yapılacak üçlü görüşmede yeniden ele alınacağını söyledi.

MARAŞ KARŞILIĞINDA MAĞUSA LİMANI NE SAĞLAYACAK?

Dördüncü madde, paketin uygulanabilirliği en tartışmalı önerilerinden biri. Maraş'ın iadesi Kıbrıs Rum tarafı bakımından somut bir hedef. Kıbrıs Türk tarafı açısından Mağusa Limanı önerisinin değeri ise limanı kimin işleteceğine, gümrük ve menşe işlemlerini kimin yürüteceğine ve Kıbrıs Türk üreticilerinin AB pazarına doğrudan erişip erişemeyeceğine bağlı.

Filelefteros'un aktardığı "Avrupa Komisyonu himayesi" ifadesi bu sorulara yanıt vermiyor. Maraş'ta iadenin hangi yetki ve takvim çerçevesinde gerçekleşeceği de açıklığa kavuşmuş değil.

Kıbrıs Türk tarafının doğrudan ticaret konusundaki tutumunu 2004 deneyimi şekillendiriyor. Annan Planı'na Kıbrıs Türk halkı "evet", Kıbrıs Rum seçmeni "hayır" dedi. Referandumların ardından AB Konseyi, Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonunu sona erdirme iradesini açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun bu doğrultuda hazırladığı doğrudan ticaret tüzüğü yürürlüğe girmedi. Bu nedenle yeni liman önerisinin karşılığı, doğrudan ticareti hangi kurallarla ve ne zaman mümkün kılacağı ortaya çıktığında değerlendirilebilecek.

ASIL AYRILIK MÜZAKERENİN HANGİ KOŞULLARDA BAŞLAYACAĞI KONUSUNDA

Hristodulidis, Crans-Montana'da kesilen müzakerelerin kaldığı yerden sürmesini, ardından toprak, mülkiyet, yönetim, güvenlik ve garantiler arasında bağlantı kurularak pazarlık yapılmasını istiyor. Erhürman da önceki yakınlaşmaların korunmasını savunuyor. Ancak Kıbrıs Türk tarafı, siyasi eşitliğin ve bunun parçası saydığı dönüşümlü başkanlığın müzakerenin başında güvenceye alınmasını istiyor.

Erhürman, dönüşümlü başkanlığın güvenlik ve garantilerle aynı pazarlığa sokulmasına açıkça karşı çıktı. Ayrıca görüşmeler için bir takvim ve sürecin Kıbrıs Türk tarafının sorumluluğu dışında çökmesi halinde mevcut duruma otomatik olarak dönülmesini önleyecek güvenceler istiyor. Holguin ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, dönüşümlü başkanlığın siyasi eşitliğin parçası olduğunu söyledi ve Erhürman'dan, görüşmelerin çökmesi halinde hangi güvenceleri istediğini somutlaştırmasını istedi.

AB'NİN GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTIDAKİ ROLÜ BELİRSİZ

AB'nin genişletilmiş toplantıya hangi yetki ve statüyle katılacağı da açıklığa kavuşmuş değil. Kıbrıs Rum tarafının AB üyesi bir devlet olarak masada bulunması, Birliğin ayrıca hangi rolü üstleneceği sorusunu Kıbrıs Türk tarafı ve Ankara açısından önemli kılıyor. Brüksel'in Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin görüşmeleri Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına bağlayabileceği haberleri, AB'nin teşvik sağlayabileceğini gösteriyor. Masadaki rolü ise ayrıca mutabakat gerektiriyor.

BM'nin duyurduğu bir sonraki adım, Guterres'in iki liderle yapacağı üçlü görüşme. Bu görüşmenin kapsamlı müzakerelere dönüşüp dönüşmeyeceğini, liderlerin geçiş noktaları konusunda sağladıkları ilerlemeyi siyasi eşitlik ve müzakere usulüne taşıyıp taşıyamayacakları belirleyecek.

Kaynak: ANKA