MEMLEKET SOFRASI - Laz böreği

Doğu Karadeniz'in lezzetlerinden Hopa Laz böreği, geleneksel yapım yöntemiyle ağızları tatlandırıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla, Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Hopa Laz böreği"nin yapımı anlatıldı.

Doğal güzellikleri kadar yöresel lezzetleriyle de adından söz ettiren Artvin, Laz böreği ile yaklaşık 2 asırlık geleneği yaşatıyor.

Şerbetsiz ve karabiber kullanılarak yapılmasıyla dikkati çeken Laz böreği, Doğu Karadeniz'de en çok tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Laz böreğinin tarifini AA muhabirine anlatan Hopa Kadın Kooperatifinin kurucu üyelerinden Necla Algür, Artvin'in zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Algür, ismi börek olmasına rağmen damakları tatlandıran Laz böreğinin muhallebisi ile ön plana çıktığını belirterek, "Yufkamızı baklava yufkasından elde edip altına üç tane, üzerine de beş tane olacak şekilde koyuyoruz. Karabiberli tek tatlıdır. Diğer Laz böreklerinde karabiber yoktur, bizim yaptığımız Laz böreğinde vardır. Şerbetsiz ve daha hafif olur." dedi.

Kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınlardan Yeşim Koyuncu da Laz böreği hamurunun mümkün olduğu kadar ince açılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Hopa Laz böreğinin yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (1 tepsi)

Hamur yapımı için malzemeler:

1 yumurta3 su bardağı unYarım su bardağı sıvı yağ1 tatlı kaşığı tuzYeteri kadar tuzMuhallebi yapımı için malzemeler:

3,5 litre süt2 su bardağı un2 su bardağı toz şeker4 kaşık yoğurt4 yumurta1 çay kaşığı karabiber500 gram tereyağıHamur ve muhallebinin hazırlanışı:

1. Derin bir kap içerisinde yumurta, un, sıvı yağ, tuz ve su eklenip yoğrularak ele yapışmayan kıvamda hamur hazırlanır.

2. Hamur 8 eşit parçaya bölünerek yaklaşık 15 dakika dinlendirilir.

3. Oklava ile baklava yufkası inceliğinde açılan hamurlar tepsinin altına 3, muhallebinin üzerine de 5 olacak şekilde 8 adet olarak hazırlanır.

4. Tencereye konulan süte un ve şeker eklenerek karıştırılır.

5. Orta ateşte kıvam alana kadar karıştırılan muhallebi, 15-20 dakika pişirilir.

6. Bir kasede çırpılan 4 yumurta ile 4 kaşık yoğurt muhallebiye eklenerek karıştırılır.

Yapılışı

1. Daha önce açılan üç yufka eritilmiş tereyağı ile yağlanan tepsiye serilir.

2. Hamurların üzerine muhallebi dökülür, üzerine eritilmiş tereyağı ve karabiber eklenerek fırına verilir.

3. Muhallebi fırında karamelize olana kadar pişirilir.

4. Fırından çıkarılan tepsideki muhallebi üzerine, aralarına eritilmiş tereyağı sürülerek 5 yufka daha eklenir.

5. Üzerine bol tereyağı sürülen Laz böreği, üzeri kızarana kadar fırına verilerek 10 dakika daha pişirilir.

6. Fırından çıkarılıp soğutulduktan sonra dilimlenerek servis edilir.