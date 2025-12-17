Hong Kong lideri Lee, görev ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, görev ziyareti için geldiği başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edildi.

Hong Kong kamu yayın kurumu RTHK'nin haberine göre, görüşmede, Lee, hükümetin yıllık çalışma raporunu sundu.

Devlet Başkanı Şi, Lee ve hükümetinin son bir yılda Yasama Konseyi seçimlerini dahil yürüttüğü çalışmaları takdir ettiklerini belirtirken, Tai Po ilçesinde 26 Kasım'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı diledi.

Merkezi hükümetin Hong Kong'a desteğini yineleyen Şi, bölgenin 2026-2031 dönemini kapsayacak 15. Kalkınma Planı'na etkin şekilde entegre edilmesi çağrısında bulundu.

Baş Yönetici Lee de merkezi hükümete, bölgeye ilgi ve desteği için teşekkür ederken; Tai Po yangında Hong Kongluların yanında olan Şi'ye, Çin şirketlerine ve ülke içindeki ve dışındaki tüm Çinlilere minnettar olduklarını kaydetti.

Görüşmede, Başbakan Li Çiang, Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Şüeşiang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Ofisi Direktörü Say Çi, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi Direktörü Şia Baolong da hazır bulundu.

Tai Po yangını

Hong Kong'u Tai Po ilçesinde 26 Kasım'da 8 apartmanın bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde çıkan yangında 160 kişi hayatını kaybetmişti.

Öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler, file kaplama ve izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken, yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yasama Konseyi seçimi

Hong Kong'da yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyi üyelerinin belirlenmesi için 7 Aralık'ta seçim düzenlenmişti.

2021'deki yasal değişiklerin ardından yapılan ikinci Yasama Konseyi seçimine katılım aynı yıl yapılan ilk seçimden fazla olsa da, yüzde 31,9 ile düşük bir oranda kalmıştı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde 2021'de yapılan değişikliklerle yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyinin sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmış, doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü.

Hong Kong Baş Yöneticisi'ni seçmekle görevli Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmış, komitenin Yasama Konseyinin 40 üyesini belirlemesine karar verilmişti.

Konseyin kalan 30 üyesinin ise iş ve meslek odaları ile sektör temsilcileri tarafından seçilmesi öngörülmüştü.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile yaklaşık bir asır İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendisine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda bölge üzerindeki hakimiyetini artıracak Ulusal Güvenlik Yasası ve seçim sisteminde yapılan değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirilerine hedef oluyor.