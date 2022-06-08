Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin, "Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor ve bu endişelerin karşılanması gerektiğini de söylüyor. İşte bu endişelerin karşılanması konusunda somut adımların da atılması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreci devam ederken terör örgütü PKK'nın Avrupa başkentlerinde gösteri ve propagandasına devam etmesine ve yaklaşan NATO liderler zirvesine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bu süreçte Avrupa ülkelerinde PKK/YPG'nin terör örgütünün paçavralarıyla gösterilerini artırmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Sanırım onlar da bu iki ülkenin NATO'ya üye olmasına karşılar, bunun arkasında kim varsa." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebine ilişkin ortaya koyduğu tavrın gerekçelerini herkesin, NATO müttefiklerinin bildiğini belirterek Türkiye'nin tüm platformlarda tavrını gerekçeleriyle açıkladığını ve söz konusu ülkelerde teröre verilen desteği delilleriyle ortaya koyduğunu söyledi.

Finlandiya ve İsveç'ten heyetlerin Ankara'ya geldiğini, Türkiye'nin endişe ve beklentilerini yazılı bir şekilde de ilettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri (Jens) Stoltenberg'in kabine şefi de (NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen) buradaydı dün. O toplantıda da arkadaşlarımız kendilerine Türkiye'nin düşüncelerini ve beklentilerini anlattı. Biz bir taraftan bu konuda kararlılığımızı sürdürürken diğer taraftan diyalog ve müzakereleri de sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile de bu konuyu ele aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin endişelerinin meşru olduğunu herkes kabul ediyor ve bu endişelerin karşılanması gerektiğini de söylüyor. İşte bu endişelerin karşılanması konusunda somut adımların da atılması lazım." dedi.

Stoltenberg'in, Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarını davet etme fikrini hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama biz önce bu iki ülkenin bizim verdiğimiz yazılı belgeye dönüşünü görmek istiyoruz. Ondan sonraki görüşmeler daha sonuç odaklı olur diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyoruz"

Çavuşoğlu mevkidaşı Hoekstra ile ikili ekonomik ilişkileri de ele aldıklarını kaydederek, "Ticaret hacmimiz 11 milyar dolara çıktı. Biz önce 15 milyar, daha sonra 20 milyar dolara çıkabileceğimize inanıyoruz." dedi.

İki ülkenin karşılıklı doğrudan yatırım miktarlarının da arttığına ve toplamda 50 milyar dolara ulaştığına işaret eden Çavuşoğlu "Hollanda'nın Türkiye'deki yatırım miktarı 27 milyar dolar civarında. Türkiye'nin de Hollanda'da yatırımı 17 milyar dolar civarında. Dolayısıyla ekonomik iş birliğimizi daha da geliştireceğiz bunun için Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısını gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hollanda'ya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı için de tarih önerilerinde bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, toplantıyı en kısa zamanda gerçekleştireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında Kovid-19 salgını sonrasında artış yaşandığını belirterek "Bu sene 1 milyon Hollandalı turisti ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerine yer verdi.

Türkiye-Hollanda 9. Wittenburg Konferansı gerçekleştirildi

Mevkidaşı Hoekstra ile hem mesaj hem telefon yoluyla hem de uluslararası toplantılar marjında sıkça görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşına Türkiye'nin yakın bölgesinde meydana gelişmeler, Ukrayna'daki savaş, bölgesel konular, Suriye, tahıl ihracatı ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gün içinde yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, bugün ziyareti çerçevesinde Hoekstra ile ayrıca uzun süredir hazırlığı yapılan Türkiye-Hollanda 9. Wittenburg Konferansı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek "Çok faydalı bir mekanizma olduğunu söylemek isterim. Bugün ikili ilişkilerimizi de ele aldık. En son Woepke'nin mart ayında gerçekleştirdiği ziyaret önemli bir ziyaretti. O ziyarette Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ile gündeme getirdikleri konuların takibini yapıyoruz ama bugün bir kez daha gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

-"Hollanda'daki Türk toplumunun refah ve huzuru her iki ülke için de önemli"

Woepke ile yaptığı görüşmelerde özellikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Hollanda-Türk toplumu, terörizmle mücadele, enerji ve iklim çalışmalarında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hollanda ile çok yönlü, kapsamlı, köklü dostluk ilişkilerimiz var. İlişkilerimiz 4 asır öncesine dayanıyor. Ülkelerimizi birbirine yaklaştıran pek çok unsur var. 500 bini bulan Hollanda'da yaşayan Türk toplumu var. Onların entegrasyonu ve hakları konusunu bugün değerlendirdik. (Türk toplumunun) Toplumsal hayata önemli katkılarının olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Hollanda-Türk toplumunun refah ve huzuru her iki ülke için önemli ve hepimizin de sorumluluğu."

"NATO müttefikleri olarak birbirimizin güvenliğine destek vermekle yükümlüyüz"

Türkiye ve Hollanda'nın NATO kapsamındaki ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine NATO müttefikleri olarak birbirimizin güvenliğine destek vermekle yükümlü olduğumuzu bir kere daha vurgulamak isterim. Savunma sanayisi konularında engelleri kaldırıp iş birliğini artırmak istiyoruz. Terörle mücadelemizi daha da güçlendirmek istiyoruz."

Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun eş başkanlığını Hollanda ve Kuveyt'le yürüttüklerini belirtti.

Hoekstra ile Ukrayna-Rusya bağlamındaki gelişmeleri detaylıca ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim arzumuz bir an önce müzakere masasına tekrar dönülmesi ve hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan tahıl ihracatının önündeki güvenlik ve teknik engellerin de kaldırılması. Şu anda dünya, gıda kriziyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ile yaptığı çalışmalar hakkında Hollandalı mevkidaşına bilgi verdiğini ifade etti.