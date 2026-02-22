Hollanda'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

Hollanda'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da yaptığı katliamda hayatlarını kaybedenler anıldı.

Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneğince Lahey kentindeki Hocalı Soykırım Anıtı önünde düzenlenen anma programına, aralarında AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın da bulunduğu Türk ve Azerbaycanlılardan oluşan grup katıldı.

Katılımcılara karanfillerin dağıtıldığı program, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ardından anıta çelenk ve karanfiller bırakıldı. Konuşmaların yapıldığı salonun lobisinde de resim ve fotoğraflar sergilendi.

Anma programında yapılan konuşmalarda, Hocalı'da hayatını kaybedenler rahmetle anılırken katliamı yapanlar lanetlendi.

Programda konuşan Yazgan, Türkiye'nin Hocalı'da yaşanan katliamın acısını, Azerbaycan halkıyla birlikte derinden hissetmeye devam ettiğini söyledi.

Yazgan, "Hocalı Katliamı'na gözünü kapatanlar, Srebrenitsa ve Ruanda'da yaşanan soykırımları da görmemiştir. Hocalı Katliamı'na sesini çıkarmayanlar, bugün Gazze'de yaşanan katliamlara da sessiz kalmaktadır." dedi.

Hocalı'da katliam yapanların hala Türkiye ve Azerbaycan'a karşı "temelsiz" suçlamalar yöneltmeye devam ettiğini belirten Yazgan, "Tarihsel gerçeklere rağmen bu tür ithamların bazı çevrelerde karşılık bulması bizi derinden yaralamaktadır. Aynı zamanda Hocalı Katliamı, Soğuk Savaş sonrası kurulan dünya düzeninin adaletsizliğini, jeopolitik körlüğünü, vicdansızlığını ve çifte standardını ortaya koyan olayların başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Yazgan, Hocalı Katliamı'nın kamuoyunda daha fazla anlatılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yeni kuşakların tarihi gerçekleri doğru biçimde öğrenmesi ve gelecekte daha adil bir dünyada yaşamaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle, Hocalı'da hayatını kaybeden masum canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, fedakarlıklarının ve hatıralarının önünde saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu."

"Hocalı'da yaşananlar bir savaşın değil, açık bir katliamın adıdır"

Ayrım da Hocalı Katliamı'nda sadece bir şehrin işgal edilmediğini, insanlığın hedef alındığına dikkati çekerek, "Hocalı'da yaşananlar bir savaşın değil, açık bir katliamın adıdır. Bu vahşet, insanlığa karşı işlenmiş ağır bir suç olarak tarihe kara bir leke şeklinde kazınmıştır. Buna rağmen uluslararası toplumun uzun yıllar boyunca yeterli duyarlılığı göstermemesi, adaletin gecikmesi acımızı daha da derinleştirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin sadece diplomatik bir ilişkiye dayalı olmadığını dile getiren Ayrım, şöyle devam etti:

"İki devlet, tek millet anlayışı, sözde değil, özde bir dayanışmanın ifadesidir. Hocalı'nın acısı bizim de acımızdır. Karabağ'ın özgürlüğü bizim de sevincimizdir. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 2023 yılında gerçekleştirilen anti-terör operasyonuyla ülkenin egemenliğinin tam anlamıyla tesis edilmesi, adalet yolunda atılmış önemli bir adımdır."

Ayrım, uluslararası topluma yaptığı çağrıda Hocalı'da yaşananların tanınması gerektiğini vurgu yaparak, "Bu insanlık suçunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için gereken adımları atın. Çünkü adalet, sadece geçmiş için değil, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için de gereklidir." dedi.