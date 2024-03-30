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Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

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Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı.

Popüler kafede sabahın erken saatlerinde yaşanan olayın ihbar edilmesi sonrası çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti.

BİR ŞÜPHELİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı. Bir polis sözcüsü ise içeride bir şüphelinin bulunduğunu söyledi.

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

3 REHİNE SERBEST

Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı. Çalışmalar sürerken, sabah erken saatlerde 3 rehinenin serbest kaldığı ancak olayın devam ettiğini bildirildi.

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Bölgedeki evler tahliye edildi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Ufuk Tiryaki:

Besledikleriniz birgün başınıza bela olacaktı

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Sansasyonel Salvo:

Gün gelir devran döner Aslan

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Mr Burner:

Ne ara sivil insanların hayatını kaybetmesine üzülecek kadar gaddar olduk. Rabbim tüm insanlığı terör belasından korusun inşallah..

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Cemal Zenginyurt:

Ölen yok sen doğru oku önce haberi

yanıt13
yanıt1
F Ö:

Önce doğru oku sonrada doğru yaz. Oruç başa vurdu galiba

yanıt7
yanıt1
Ali Teke:

Ölen Türk müslüman olunca kedi kadar değeri yoktu nezdinizde, insan sevgisi full ama bende…. Ölün ulan birazda siz ağlayın Analarımızın ağlamaktan göz pınarları kurudu

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AbdulMetin:

Bunlar kendi gölgesinden korkarlar, gönderin bizim 3 harflilerden sorunu çözsünler

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