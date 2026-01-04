Hkp İstanbul İl Sekreteri Kap: "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin, Maduro'nun ve Venezuela Halkının Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Sekreteri Ramazan Kap, "Halkın Kurtuluş Partisi olarak, insan soyunun en büyük düşmanı ABD emperyalist haydudunun Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne karşı düzenlediği alçakça ve namussuzca saldırıları lanetliyoruz. ABD emperyalist alçağına karşı bilimli, bilinçli, inançlı ve kararlı mücadelesinden bir milim bile sapmayan HKP olarak her zaman Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin, Maduro'nun ve Venezuela halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" dedi.

HKP İstanbul İl Sekreteri Ramazan Kap ve Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik askeri saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle kaçırılarak, ABD'ye götürülmesine ilişkin ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Kap, açıklamasında şunları kaydetti:

"'Savaş köpeği' ABD emperyalist haydut devleti, aşağılık ve insanlık dışı kötülüklerinde dur durak bilmiyor. Dünyanın bütün mazlum halkları için ABD emperyalist alçağı, bütün kötülüklerin anasıdır. Bu kanlı zalim, doğal zenginliğe sahip bütün ülkeler için yağmanın, çıkarın, vurgunun ve haydutluğun temsilcisidir. Kahraman gerilla Che'nin tanımlamasıyla ABD emperyalist çakalı, insan soyunun baş düşmanıdır. Bu haydut devlet, dünyada nereye adım atmışsa yanında ölüm meleğini de götürmüştür. Adım attığı topraklarda yaşayan halklar için kan, gözyaşı, acılar, yokluk ve yoksulluk onların kaderi olmuştur. İşte haydut devlet ABD emperyalizmi ve onun manyak, bunak, faşist Devlet Başkanı Trump'ın Venezuela halkına ve önderliğine yönelik saldırıları, bu haydut devletin bütün insanlık dışı uygulamalarının bir kez daha, bir kez daha tescillenmesidir.

"Venezuela Cumhuriyeti'ne saldırıları lanetliyoruz"

Kanlı zalim ABD emperyalist haydudunun Venezuela'ya yönelik alçakça saldırılarına karşı direnen Venezuela halkının ve önderliğinin eylemlerinin her biri, emperyalizme karşı bir savaş çığlığı ve insan soyunun en büyük düşmanı Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı halkların birleşmesine bir çağrıdır. Halkın Kurtuluş Partisi olarak, insan soyunun en büyük düşmanı ABD emperyalist haydudunun Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne karşı düzenlediği alçakça ve namussuzca saldırıları lanetliyoruz. ABD emperyalist alçağına karşı bilimli, bilinçli, inançlı ve kararlı mücadelesinden bir milim bile sapmayan HKP olarak her zaman Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin, Maduro'nun ve Venezuela halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

Dünyadaki bütün kötülüklerin anası olan kanlı zalim ABD emperyalist haydudunun Venezuela'nın doğal kaynakları ve ekonomik alanları üzerinde nüfuz sağlamak için sapıklardan, işkencecilerden ve insanlıktan çıkarılmışlardan derlenmiş ordusuyla, casus örgütü CIA'sıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne ve önderliğine karşı yürüttüğü tüm saldırı ve provokasyonlara karşı direnişi selamlıyoruz."

"Eşkıya dünyaya hükümdar olamaz"

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ise şunları söyledi:

"Dünyanın en büyük eşkıyasının, dünyanın en büyük haydudunun İstanbul'daki merkezinde, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önündeyiz.

Eşkıya dünyaya hükümdar olamaz! ABD, Venezuela'yı teslim alamaz! Bu saldırı yalnızca Venezuela'ya değil, emperyalizme ve siyonizme karşı mücadele eden tüm devletlere ve milletlere saldırıdır. Filistin'e saldırıdır, İran'a saldırıdır, Yemen'e saldırıdır. Bu saldırı, aynı zamanda Türkiye'ye de saldırıdır. Türk milleti; müttefik Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti devletinin ve kardeş Venezuela halkının yanındadır.

"Yazıklar olsun korkaklara"

AK Parti Hükümeti, ABD'nin bu haydutluğuna sessiz kalmaktadır. Venezuela devleti dün kendi 15 Temmuz 2016 gecesini yaşamıştır. Venezuela Devlet Başkanı Sayın Maduro, Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Amerikancı-Fethullahçı darbe girişimine karşı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ilk destek veren liderdi. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan da Sayın Maduro gibi ABD tarafından esir alınacaktı. Nerede kaldı Türkiye-Venezuela dayanışması? ABD'den korkuyor musunuz yoksa ABD'ye teslim mi oluyorsunuz? Bugün cesur tavır almayanlar, yarın tarih önünde hesap veremezler. Yazıklar olsun korkaklara."