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Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

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Geçtiğimiz ay İsrail ordusunun düzenlediği suikastla öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine yardımcısı Naim Kasım getirildi. Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından kameraların karşısına geçen Kasım "Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir" açıklamasında bulunmuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı. Örgütten yapılan açıklamaya göre Nasrallah'ın yardımcılığı yapan Naim Kasım Hizbullah'ın yeni lideri oldu.

"SİLAHLARIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"

Kasım, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından 8 Ekim'de televizyondan yayınlanan bir konuşma yapmıştı. "ABD'nin Gazze'de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olduğunu" söyleyen Kasım, şunları söylemişti: "İmkânlarımız sağlam, İsrail'in imkânlarımızı vurduğu iddiası bir hayal. Saldırılarda kaybettiğimiz tüm mevkilerdeki kişilerin yerleri dolduruldu. "Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir."

SIK SIK KAMERALARIN ÖNÜNE GEÇİYORDU

Nasrallah'ın halefi olarak ismi anılmaya başlayan Haşim Seyfettin'in Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyordu. Ancak Seyfettin de bir İsrail saldırısında öldürülmüştü. Şeyh Naim Kasım, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden bu yana Hizbullah adına yapılan açıklamalarda kameralar önüne çıkan isimdi.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

NAİM KASIM KİMDİR?

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım 1953'te Kfar Fila'da Şii bir ailede doğdu. Naim Kasım evli ve 6 çocuğu var. Facebook, YouTube vb.'de kendi sosyal medya hesaplarını yönetiyor. İlahiyat okudu ve öğretmeni Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı.Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı. Naim Kasım, 1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenci birliğinin kurucularından biriydi. Musa el-Sadr liderliğindeki Amal hareketine katıldı. Kasım, 1974'ten 1988'e kadar İslami din eğitimi derneğinin başkanıydı. Ayrıca el Mustafa okullarının danışmanı olarak görev yaptı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş faaliyetlerine katıldı ve 1991'de grubun genel sekreter yardımcısı oldu.

Kasım'ın, İran dışişleri bakanı Abbas Erakçi'nin Lübnan ve Suriye'ye yapacağı resmi ziyaret için kullandığı uçakla 5 Ekim 2024'te Beyrut'tan ayrıldıktan sonra Tahran'da yaşadığı bildirilmişti. Kasım, 2006'da Hizbullah: İçeriden Hikaye adlı bir kitap yayınladı.Ağustos 2011'de, kitabının sekizinci baskısı için düzenlenen bir törene katıldı ve burada "Yoksul Güney Lübnan'ı yeniden inşa etmemiz ve karşılığında silahlarımızı teslim etmemiz ve direnişin çalışmalarını durdurmamız için bize milyarlarca dolar teklif edildi. Ancak onlara paralarına ihtiyacımız olmadığını ve direnişin sonuçları ne olursa olsun devam edeceğini söyledik" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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