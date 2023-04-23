Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Tarhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa Belediye Başkan Vekili Himmet Kaya, Cumhuriyet Savcısı Elif Erbay, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan ve kurum amirleri katıldı.
Kaynak: AA / İlhan Eren İnan - Güncel