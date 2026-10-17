Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Wang ile Çin'le işbirliğini güçlendirmek istedi

ZAGREB, 17 Ekim (Xinhua) -- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede, Çin ile her düzeyde etkileşimleri güçlendirmek ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Milanovic cuma günkü görüşmede, Çin'in barışçıl kalkınmasının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirterek, tüm tarafların Çin'in kalkınmasına nesnel ve rasyonel bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti. Her ülkenin kendine özgü sistemi ve ilkeleri olduğunu kaydeden Milanovic, tüm ülkelerin birbirlerinin kalkınma yollarına ve yaşam tarzlarına saygı göstermesi, diyalog ve iletişim yoluyla karşılıklı anlayış ve güveni artırması gerektiğini dile getirdi.

Hırvatistan ve Çin'in uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere sahip olduğunu ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde önemli sonuçlar elde ettiğini vurgulayan Milanovic, Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve her düzeyde temasları güçlendirerek karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin'in dış politikasını uzun süredir yakından takip ettiğini kaydeden Milanovic, Çin'in dış politikadaki tutum ve görüşlerini tam olarak anladığını söyledi. Milanovic, tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduklarını yineleyerek, Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Wang ise Çin'in 5.000 yıllık medeniyet geçmişine ve köklü bir barış anlayışına sahip olduğunu belirterek, ülkesinin gücünü başka ülkeler üzerinde egemenlik kurmak için kullanma arayışında olmadığını, aksine tüm ülkelerle işbirliği ve karşılıklı fayda sağlamayı amaçladığını söyledi.

Çin'in dünyayı daha barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir yer haline getirmek için çaba göstereceğini kaydeden Wang, Çin'in başarısının yalnızca kendisinin değil, Küresel Güney'deki tüm ülkelerin de başarısını temsil ettiğini ifade etti.

Wang, Hırvatistan ile ilişkilere stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften yaklaşmaya ve ikili ilişkileri iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği ortaklığı temelinde daha ileriye taşımanın yollarını araştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede iki taraf, Çin-Avrupa ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin ile Avrupa Birliği arasında temel bir çıkar çatışması bulunmadığını ve iki tarafın birbirlerinin başarısına katkıda bulunarak ortak refaha ulaşabileceğini kaydetti.

AB'nin Çin'in ticaret fazlasına ilişkin endişelerine de değinen Wang, söz konusu fazlanın piyasa talebi ve uluslararası iş bölümünün bir sonucu olduğunu belirtti. Wang, Çin ve AB'nin birbirlerinin hasmı değil, ortağı olduğunu ve cepheleşme yerine işbirliğini tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Wang, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizması çerçevesinde kaydedilen son ilerlemenin, iki tarafın diyalog ve istişareye bağlı kaldıkları sürece karşılıklı fayda sağlayan çözümler bulabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Milanovic ise AB üyesi Hırvatistan'ın birliğin ortak dış ve güvenlik politikasına bağlı kalırken kendi bağımsızlığını da korumaya çalıştığını vurguladı. Çin ile AB arasındaki mevcut ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar konusunda Çin'in tutumunu paylaştığını belirten Milanovic, Çin'in yüksek rekabet gücünün büyük ölçüde üretimi organize etmeye yönelik verimli ve kapsamlı sisteminden kaynaklandığına inandığını söyledi.

Milanovic, iki tarafın kalkınmayla ilgili sorunları iletişim ve diyalog yoluyla çözebileceğine ve tüm tarafları memnun edecek çözümler bulabileceğine inandığını ifade etti.

Wang, Hırvatistan ziyareti kapsamında Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile de bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua