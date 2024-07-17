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CHP Milletvekili, sokak hayvanlarına ötanazi uygulamasını eleştirdi

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CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili iktidarı eleştirerek, "Sahipsiz köpek sayısının bu kadar artmasını yıllarca izlediler. Her konuda olduğu gibi hiçbir şey yapmadılar iş krize dönüşünce de ‘haydi köpekleri öldürelim’ diyorlar" dedi.

(ANKARA) - CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle ilgili iktidarı eleştirerek, "Sahipsiz köpek sayısının bu kadar artmasını yıllarca izlediler. Her konuda olduğu gibi hiçbir şey yapmadılar iş krize dönüşünce de 'haydi köpekleri öldürelim' diyorlar" dedi.

AKP'nin hazırladığı sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmasının yolunu açan kanun teklifi bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, yaptığı açıklamada teklifle ilgili iktidara eleştiriler yöneltti. Halıcı şunları söyledi:

"22 yıldır Türkiye'yi AKP tek başına yönetmiyor mu? Bütün devlet gücü ve kamu kaynağını Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına idare etmiyor mu? Sahipsiz köpek sayısının bu kadar artmasını yıllarca izlediler. Her konuda olduğu gibi hiçbir şey yapmadılar iş krize dönüşünce de 'haydi köpekleri öldürelim' diyorlar."

"Hem tutarsız hem vicdansızlar"

Halıcı, ötanazinin, çok az ülkede uygulanan ve insanların çaresiz hastalıklar karşısında kendi iradesiyle istediği bir yöntem olduğunu hatırlatarak, "Sağlıklı ve zararsız bir köpeğe gidip 'seni öldürebilir miyiz' diye mi soracaklar. Hem tutarsız hem vicdansızlar" dedi.

"Bu katliama izin vermeyeceğiz"

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun bile doğru düzgün uygulanmadığını belirten Halıcı, "İktidar, yeterli sayıda barınak açmadı, kısırlaştırma yapmadı ve personel istihdam etmedi. Biz, 'bakımını yap, aşıla, kısırlaştır ve sahiplendir' anlayışını savunuyoruz. Bu katliama izin vermeyeceğiz. Hem insanımız hem de hayvanlar için sokakları güvenli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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