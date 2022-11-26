Üye Girişi
Haberi Paylaş

Her yıl metrelerce karla mücadele eden Bingöllüler kar bekliyor

Güncel Haberler

Her yıl çetin geçen kışı ile adından söz ettiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, beklenen kar henüz yağmadı. Vatandaşlar, önceden bu aylarda yağan karın mayıs ayına kadar devam ettiğini söyledi.

Bingöl'ün en soğuk ilçelerinden Karlıova'da, henüz beklenen kar yağışı olmadı. Yüksek rakımlı tepelere ve ilçe merkezine bir defa yağan kar, kasım ayının sonlarına gelinmesine rağmen bekleneni karşılamadı.

Önceki yıllarda kasım ayında yağan karın mayısın sonuna kadar devam ettiğini belirten vatandaşlar, mevsimlerin değiştiğini aktardı.

Her yıl metrelerce karla mücadele eden Bingöllüler kar bekliyor

"ESKİDEN 2 METREYİ BULUYORDU"

Kasım ayında yağan karın 2 metreyi bulduğu dönemler olduğunu ifade eden vatandaşlardan Ali Bulki, "Eskiden kasım ayında kar yağıyordu, mayıs ayının sonuna kadar ve 2 metreyi buluyordu. Şuan bakıyoruz kar yok ve havalar da ılımlı olmuş. Kasımın sonundayız ve çok hafif bir kar yağışı oldu" dedi.

Her yıl metrelerce karla mücadele eden Bingöllüler kar bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karlıova Bingöl Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title