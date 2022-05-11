Hdp'nin Mültecilerin Sorunlarını Araştırma Önerisi TBMM Genel Kurulu'nda Reddedildi

ADANA (ANKA) - Tbmm Genel Kurulu'nda, HDP Grubu'nun "mültecilerin sorunları ve çözüm yollarının araştırılması" önerisi görüşüldü. HDP Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, "Göçmenler araç değildir, bu bilinmeli. Ona göre, uluslararası kriterlere göre muamele görmelidir göçmenler. Geri gönderme, mutlaka ve mutlaka gönüllülük esasına dayanmalıdır" dedi. Öneri reddedildi.

Tbmm Genel Kurulu'nda, bugün, HDP Grubu'nun "mültecilerin sorunları ve çözüm yollarının araştırılması" amacıyla verdiği önergenin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. HDP Grubu adına Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları söz aldı.

Hatimoğulları, "Suriye savaşı başladığı günden bugüne kadar AKP iktidarı, resmen Türkiye'ye bir göç akınını teşvik etmiştir. Bunu neden yaptı? Mültecileri kendi politikaları için araçsallaştırmak için yaptı" dedi.

Hatimoğulları, "Türkiye'de, hakikaten onur kırıcı, rencide edici, aynı şekilde bir ticaret malzemesi haline de getirmek istediler göçmenleri. Bizzat bu ülkenin Cumhurbaşkanı olan şahıs, Merkel'e dedi ki 'Merkel, paralar nerede?' Yani 'Sen parayı verirsen biz, Türkiye'yi bir göç merkezi haline getirebiliriz'. Bu, utanılacak bir şeydir, yerin dibine sokar bir Cumhurbaşkanı'nı ama nafile" diye konuştu.

Son zamanlardaki göç sorunu tartışmalarında ırkçılık tehlikesi olduğuna dikkati çeken Hatimoğulları, "'Arap düşmanlığı, bir göçmen düşmanlığı yaratacağız' yaklaşımı var. Diğer yaklaşımsa 'hiçbir şekilde geri göndermeyeceğiz' diyen ki bunu, bu görüşü AKP iktidarı temsil ediyor, ama her gün de geri gönderme projeleri yapıyor. Bakın, İdlib'de iskan politikası şeklinde niteleyebileceğimiz briket evler bir günde inşa edilmedi. Bu briket evler niye inşa edildi? Göçmenler geri gönderilsin diye… Ama bugün bizzat Cumhurbaşkanı dahi yaptığı açıklamada, 'Biz kimseyi geri göndermeyeceğiz' diyerek aslında göçmenlere yalan söyleniyor ve alay ediliyor" dedi.

Hatimoğulları, "Göçmenler araç değildir, bu bilinmeli. Ona göre, uluslararası kriterlere göre muamele görmelidir göçmenler. Geri gönderme, mutlaka ve mutlaka gönüllülük esasına dayanmalıdır. Güvenlik ve barınma hakları, uluslararası göçmenlik kriterlerine göre planlanmalıdır. Başta AB ülkeleri olmak üzere bütün dünya bu konuda ciddi bir şekilde sorumluluk almalıdır" diyerek TBMM'yi de sorumluluk almaya çağırdı.

ÇULHANOĞLU: AK PARTİ İKTİDARI BİR HAFTADA ÜÇ FARKLI GÖRÜŞ BEYAN EDİYOR

İYİ Parti Grubu adına da Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu söz aldı. Çulhanoğlu, "AK Parti'nin belirgin bir göç politikasının olmadığını görüyoruz. Kamuoyuyla paylaşılan, bilim çevrelerinde tartışılan, değişik toplum ve devlet kesimlerinin üzerinde antant kaldığı bir metin ortaya çıkarılamamıştır. Aslında bu, politikasızlıktan başka bir şey değildir… Milletimizin yüzde 87'si, göçmenlerin ivedilikle ülkemizden gönderilmesini istiyor. Ne var ki AK Parti iktidarı, bir haftada üç farklı görüş beyan ediyor ve milletimizin aklıyla dalga geçiyor. Böyle devlet yönetilir mi" tepkisini gösterdi.

GÖK: MÜLTECİLERİN BİR UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK KULLANILDIĞINI İTİRAF EDİYOR

CHP Grubu adına da Ankara Milletvekili Levent Gök söz aldı. Gök, "Bu sorunun çözülememesi ve giderek toplumda artan kutuplaşmaların toplumlar arası nefrete, ırkçılığa ve şiddet olaylarına dönüşmesi tehlikesi karşısında Türkiye'nin içinden çıkılamayacak bir sürece doğru sürüklenmesinden büyük bir endişe ettiğimi ifade etmek isterim. O nedenle bu sorun konuşulurken bu sorun görmezden gelinemeyeceği gibi insani boyutunun da asla gözden kaçırılmaması gerekir" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaçak istihdam ile ilgili sözlerini anımsatan Gök, "Türkiye'ye gelen göçmenlerin, mültecilerin bir ucuz işgücü olarak kullanıldığını da ne yazık ki itiraf ediyor" dedi.