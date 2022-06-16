Hdp'nin Çiftçilerin Sorunlarının Araştırılması Önergesi TBMM Genel Kurulu'nda Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin çiftçilerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "8,4 lira olan doları 17,30 liraya çıkartan siyasi deha kim" diye sordu. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Venezuela buğday üretemiyor ki ama olsun, yalan rüzgarları bir Asya'ya aşıyor, bir Afrika'ya, şimdi Güney Amerika'ya. Allah sizi ıslah etsin ya, böyle mi yöneteceksiniz Türkiye'yi" diye tepki gösterdi. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, 4 milyon 800 bin hektar arazinin tarım dışına çıkarıldığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün HDP'nin çiftçilerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü.

TURAN: 8,4 LİRA OLAN DOLARI 17,30 LİRAYA ÇIKARTAN SİYASİ DEHA KİM?

HDP Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, mayıs ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin yüzde 154,97 arttığını belirterek, "Bakın, çok basit bir bakkal hesabı yapalım: 2021 haziranı ile 2022 haziranını kıyaslayalım. 1 dolar 8,4 liraydı, petrolün varili ise 72,66 dolardı, yani bir varil petrolün bize maliyeti 610 liraydı o zaman. Bu sene, 1 dolar 17,30 lira ve brent ham petrolünün varili 123,44 dolara çıkmış. Hesaplayacak olursak petrolün varili şu anda 2 bin 135 liraya mal oluyor. Şimdi, denecek ki: 'Ya, 72 dolardan 123 dolara çıkmış, demek ki dünyada petrol fiyatlarında artış var, bundan biz de etkileniyoruz.' Doğru, peki, şunun izahı ne? 8,4 lira olan doları 17,30 liraya çıkartan siyasi deha kim? Bu zihni sinir proje nereden kaynaklanıyor? 8,4 liradan 17,30 liraya doları fırlatan şey 'faiz sebep, enflasyon sonuçtur' tezidir" diye konuştu.

Enflasyonun yüksek olmasının sebebinin yanlış politikalar olduğunu belirten Turan, yanlış politikalar değişmeden bu konuda ileri doğru bir adımın atılmasının mümkün olmadığını söyledi.

YOKUŞ: ALLAH SİZİ ISLAH ETSİN, BÖYLE Mİ YÖNETECEKSİNİZ

İYİ Parti Grubu adına konuşan Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, "Şunu bana bir anlatım. Sudan'da tarım... Bir anlatın, ne yaptınız. Yetmedi, bu defa dediler ki: 'Nijerya.' Hani, denizi olmayan ülkelerle deniz anlaşması yaptıkları gibi şimdi de 'Venezuela'da buğday üreteceğiz.' Allah Allah. Venezuela buğday üretemiyor ki ama olsun, yalan rüzgarları bir Asya'ya aşıyor, bir Afrika'ya, şimdi Güney Amerika'ya. Allah sizi ıslah etsin ya, böyle mi yöneteceksiniz Türkiye'yi" diye sordu.

GÖKÇEL: 4 MİLYON 800 BİN HEKTAR ARAZİ TARIM DIŞINA ÇIKARTILDI

CHP Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "AKP plansız, programsız bir tarım politikası uyguladığı için çiftçilerimizin borcu 255 milyar lirayı geçmiş, bir çuval gübre alamıyor çiftçimiz. Ülkemizde, Anadolu'da yem ham maddesi arpa, buğday, soya, mısır yetişmesine rağmen hayvan üreticimiz, besicimiz 380 liraya, 390 liraya yem alamıyor; ineklerimiz karnındaki yavrularla kesime gidiyor. Çiftçimiz, üreticimiz, üretimden uzaklaşıyor. 4 milyon 800 bin hektar arazi tarım dışına çıkartıldı. Şu anda, çiftçilerimizin zarar ettiği gerekçesiyle 6,1 milyon hektar arazi ekilip dikilmiyor" dedi.

HDP'nin önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

ANKA / Güncel