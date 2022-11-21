Pençe-Kılıç harekatını protesto için sokağa çıktılar! Bir ilimizi karıştıran gösteride 47 gözaltı! Aralarında HDP'liler de var

Diyarbakır'da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'liler sokağa çıktı. Bir süre sonra polisle arbede yaşayan gruba ekipler müdahale etti. Müdahale sonrası aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez'in de olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) düğmeye bastı. TSK, bombalı saldırının emrinin verildiği Suriye'nin kuzeyinin yanı sıra Irak'ın kuzeyinde Pençe Kılıç Operasyonu'nu başlattı.

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Hava harekatında 89 hedef imha edilirken aralarında terör örgütü yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekata ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir" dedi.

89 HEDEF İMHA EDİLDİ

Operasyonla ilgili ayrıntılı bilgilere yer veren bakanlık, "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

HAREKATI PROTESTO EDEN HDP'LİLER SOKAĞA ÇIKTI: 47 GÖZALTI

Öte yandan Diyarbakır'da aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı'nda toplandı. Grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek istedi. Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez'in de olduğu 47 kişi gözaltına alındı.