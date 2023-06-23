Haziran ayında Artvin'de şaşırtan görüntü! Dolu etrafı beyaza bürüdü
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Artvin'i Ardahan'a bağlayan 2 bin 540 rakımlı Sahra Geçidi'nde etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürücüler zor anlar yaşadı.
Artvin'in Şavşat ilçesi Sahra Geçidi'nde etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü.
Artvin'i Ardahan'a bağlayan 2 bin 540 rakımlı Sahra Geçidi'nde dolu etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan dolu etrafı beyaza bürünürken sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Yıldırım - Güncel