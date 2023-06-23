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Haziran ayında Artvin'de şaşırtan görüntü! Dolu etrafı beyaza bürüdü

Haziran ayında Artvin'de şaşırtan görüntü! Dolu etrafı beyaza bürüdü

Güncel Haberler

Artvin'i Ardahan'a bağlayan 2 bin 540 rakımlı Sahra Geçidi'nde etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahra Geçidi'nde etkili olan dolu etrafı beyaza bürüdü.

Artvin'i Ardahan'a bağlayan 2 bin 540 rakımlı Sahra Geçidi'nde dolu etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan dolu etrafı beyaza bürünürken sürücüler zor anlar yaşadı.

Haziran ayında Artvin'de şaşırtan görüntü! Dolu etrafı beyaza bürüdü

Haziran ayında Artvin'de şaşırtan görüntü! Dolu etrafı beyaza bürüdü

Haziran ayında Artvin'de şaşırtan görüntü! Dolu etrafı beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Yıldırım - Güncel

Artvin Güncel Haberler

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