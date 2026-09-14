Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nün güvenliğini botlu jandarma ekibi sağlıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Bot Komutanlığı, cankurtaranlık, ilk yardım, hızlı bot kullanımı, bot operatörlüğü, kıyı gözetleme ve emniyet gibi eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 personelden oluşuyor.

Hazarbaba ve Mastar dağları arasında uzanan, 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nde su üstünde ve göl çevresinde devriye görevi yapan ekip, tatilcilerin güvenliğini sağlamak için yüzme yasaklarının olduğu bölgelerde çeşitli denetimler gerçekleştiriyor.

Ekip, usulsüz ve kaçak su ürünleri avcılığını önlemenin yanı sıra motorlu ve motorsuz deniz araçlarını denetliyor, izinsiz dalışların ve ruhsatsız su altı araştırmalarının önüne geçiyor.

Yardım çağrılarına da müdahale eden ekip, düzenlenen su sporları etkinlikleri sırasında da gerekli emniyet tedbirlerini alıyor.

"Hazar Gölü ilimizin en önemli değerlerinden biri"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Hazar Gölü'nün hem il hem de Türkiye için önemli doğal zenginliklerden biri olduğunu söyledi.

Bu doğal güzellikleri korumak için yılın her döneminde kesintisiz çalıştıklarını belirten Hatipoğlu, " Hazar Gölü'müzde İl Jandarma Komutanlığımız uhdesinde Bot Komutanlığımız devrede. Hazar Gölü ilimizin en önemli değerlerinden biri. Buranın korunması ile ilgili olarak tüm kurumlarımızla büyük bir kararlılık içerisinde çalışıyoruz." dedi.

Gölde botlu timin hizmet verdiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bot Komutanlığımız hem vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak hem de gölde boğulma vakalarını önlemek için gerekli uyarıları yapıyor ayrıca izinsiz girişler, tehlikeli alanlardaki girişler ve izinsiz bölgelerdeki girişleri de mümkün olduğunca denetmeye çalışıyoruz. Hazar Gölü'müzün içinde bulunan batık şehir civarında da sürekli olarak devriye hizmetlerini yürütüyoruz. Büyük bir kararlılıkla tüm kurumlarımızla Hazar'ı korumak, güzelleştirmek için gayret göstermeye bundan sonra da devam edeceğiz."

"Devriye faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam ediyor"

Hatipoğlu, "Hazar Gölü'müzde tabii bu faaliyetimizi yılın 12 ayı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kaçak avcılık da dahil olmak üzere yaz aylarında boğulma vakalarının önüne geçebilmek için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Devriye faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam ediyor. Şu ana kadar 4 binin üzerinde vatandaşımıza uyarılarda bulunuldu." diye konuştu.

Kaynak: AA