Hayvanat bahçesinde devenin çocuğu ensesinden yakaladığı anlar kamerayla görüntülendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki hayvanat bahçesindeki devenin ağzıyla bir çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki hayvanat bahçesindeki devenin ağzıyla bir çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Parkı içinde, hayvanat bahçesine ailesiyle gelen 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, buradaki hayvanları izlemeye başladı.

Boynunu uzatan deve, ağzıyla çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdı.

Durumu fark eden babası, çocuğu yakalayıp devenin ağzından kurtardı.

Çocuk, çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Boynu ile başı arasında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen çocuk, tedavinin ardından taburcu edildi.

Çocuğun deve tarafından havaya kaldırıldığı anlar, başka bir ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu arada hayvanat bahçesi yetkilileri, devenin bulunduğu bölümdeki çitlerin boyunu uzattı.