Hayvan Hakları Kanunu'nda Değişiklik Protesto Edildi

(ANKARA) - TBMM Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Ankara'da protesto edildi. Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, "Meclis'e getirilen bu yasa tasarısı eksik ve belirsiz ifadelerle dolu. Yaklaşık 20-25 yıldır sokak hayvanları konusunda yapılması gerekenleri yapmamış olanların şimdi apar topar bu yasayı getirip katliamlara yol açacak olmasını kabul etmiyoruz. O yüzden de bu yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz" dedi.

AK Parti tarafından hazırlanan "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme ile "yakala-kısırlaştır-sal" metodu "Yakala-Kısırlaştır-Tut/Sahiplendir" olarak değiştiriliyor. Buna göre toplanan hayvanlar, kurulacak bakımevlerine alınacak ve hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar barınaklarda kalmaya devam edecek. Bakımevine alınan hayvanlardan saldırgan olan, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara yerel yönetimler tarafından "ötanazi" uygulanacak.

Baroların hayvan hakları merkezi başkanları ve üyeleri ile vatandaşlar Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda protesto etti.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu şunları söyledi:

"Meclis'e getirilen bu yasa tasarısı eksik ve belirsiz ifadelerle dolu. Hayvan hakları savunucularının önerilerinin dinlenmediği, çalışmaların göz ardı edildiği bir tasarı. Altını çizerek söylüyorum, katliamlara sebebiyet verebilecek bir yasa tasarısı. Bu tasarının geri çekilmesi için insanlar burada bir araya geldiler. Bizler tarih boyunca hayvanlarla diğer toplumlardan daha fazla bağ kurmuş bir toplumuz. Hayvanlarla her zaman iç içe yaşamış, onları evcilleştirmiş ve onların bakımını üstlenmiş bir toplumuz. Yaklaşık 20-25 yıldır sokak hayvanları konusunda yapılması gerekenleri yapmamış olanların şimdi apar topar bu yasayı getirip katliamlara yol açacak olmasını kabul etmiyoruz. O yüzden de bu yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz. Bütün milletvekillerine sesleniyorum, yaşam hakkını savunmak zorundasınız. Hayvanların yaşam hakkını elinden alacaksınız. Eğer köpeklerin saldırmasıyla ilgili bir endişeniz varsa almanız gereken tedbirler vardır. İşte kısırlaştırma ve aşılama bunun için. Bunlar yapılmadan direkt ötenaziden bahsetmek yaşam hakkını savunmak değildir. Buna izin verilememesi gerekiyor."

Yasa tasarısının geri çekilmesi gerektiğini ifade eden bir hayvansever de, "Sokakta zaten çok zor şartlar altında mücadele veren canlıların yaşam hakkını ellerinden almak için bir katliam yasası çıkartılmaya çalışılıyor. Bunun yapılmaması için mücadele ediyoruz. Biz bu tasarıyı asla kabul etmiyoruz" dedi.