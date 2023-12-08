Haydar Aliyev, Türkmenistan'da anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında Türkmenistan'da düzenlenen anma programıyla anıldı. Programa Azerbaycan ve Türkiye büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri ve büyükelçilik mensupları katıldı. Programda Haydar Aliyev'in ülkesinin refahı ve geleceği için yaptıkları anlatıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında Türkmenistan'da anıldı.

Başkent Aşkabat'taki Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma programına Azerbaycan'ın Aşkabat Büyükelçisi Gısmet Güzelov, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri ve büyükelçilik mensupları katıldı.

Saygı duruşunun ardından başlayan programda Güzelov, Haydar Aliyev'in ülkesinin ve halkının refahı ve geleceği için yaptıklarını anlattı.

Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle 1991'de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın egemen toprakları işgal edilmiş, ayrılıkçılık, isyanlar ve ekonomik zorluklar yaşadığını dile getiren Güzelov, Aliyev'in faaliyetleri ve hizmetleri sonucunda Azerbaycan ekonomisinin yatırımcı çekmeye başladığını ve ülkenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Güzelov, Haydar Aliyev'in 1992 yılından ömrünün sonuna kadar Türk devlet başkanlarının tüm toplantılarına katıldığını, konuşmalarında Türk halkını birlik ve kardeşliğe çağırdığını söyledi. Güzelov, bugünkü modern Azerbaycan'ın güçlü bir devlete dönüşmesini ona borçlu olduklarını belirtti.

Büyükelçi Oral da Türk dünyasının en önemli liderlerinden büyük devlet adamı Aliyev'in ülkesine ve halkına gönülden bağlı olduğunu ifade ederek "Azerbaycan'ın gücüne, büyüklüğüne ve kapasitesine yürekten inanan, halkına bu yönde gelecek için ilham ve güven verebilen bir liderdi. Onun en büyük mirası olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bugün siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda kaydettiği mesafede onun emeğinin, sağduyusunun, ortaya koyduğu vizyonun çok büyük rolü var." dedi.

Programın devamında davetlilere ikramda bulunuldu.