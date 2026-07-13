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Havza ve Kapaklı belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Havza ve Kapaklı belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
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Samsun'un Havza ilçesi ile Tekirdağ'ın Kapaklı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokolle iki ilçe arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesi hedefleniyor.

Samsun'un Havza ilçesi ile Tekirdağ'ın Kapaklı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İmza töreni öncesi Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Dursun Çetin ile beraberindeki meclis üyelerini makamında ağırladı.

Daha sonra Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda Havza ve Kapaklı belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

İkiz, Kapaklı'da çok sayıda Havzalı yaşadığını, gurbetteki Havzalılar sayesinde iki ilçe arasında güçlü bir bağ oluştuğunu belirterek, "Kapaklı Belediyemizle Havza Belediyemiz kardeş şehir oldu. Kapaklı'da 10 binden fazla hemşehrimizin yaşadığını biliyoruz. Kardeşlik protokolünün iki ilçemiz arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Çetin ise Kapaklı'nın Türkiye'nin 81 ilinden göç alan bir ilçe olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık 60 bin nüfuslu ilçemizde en büyük hemşehri topluluğunu Samsunlular oluşturuyor. Onların içerisinde de Havzalı hemşehrilerimiz önemli yere sahip. Her iki belediye meclisinin ortak kararıyla kardeş belediye protokolünü hayata geçirdik. Bu iş birliğinin sadece kağıt üzerinde kalmamasını, ortak projeler ve hizmetlerle iki ilçeye değer katmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Çetin, daha önce planlanan Havza ziyaretinin sel felaketi nedeniyle ertelendiğini dile getirerek, Havzalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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