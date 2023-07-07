Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri için toplantı yapıldı

Havza Kaymakamlığında 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yılında Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri için toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile ilgili kurumların yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Nayman, 15 Temmuz'un ülke tarihi için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi karşısında Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin gösterdiği onurlu duruşun, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin 7. yıl dönümünde olduklarını belirten Nayman, "Tarih boyunca nice ihaneti feraset, cesaret ve fedakarlığıyla aşan milletimiz, FETÖ'nün yaşattığı bu günü de unutmayacak, unutturmayacaktır. Milletimiz, bu kutsal topraklara saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse, 15 Temmuz'da da aynı cevabı vermiştir. Bizler ay yıldızlı bayrağın destanını okuyarak bugünlere gelmiş, bundan sonra da onun destanını yazarak yolumuza devam edecek olan bir milletin köklerinde yeşermiş, hayat bulmuş neferleriz. 15 Temmuz'un yıl dönümünü en iyi şekilde anmak, anlatmak, aktarmak ve toplumun her kesimini kapsayacak şekilde yapılacak etkinliklerimizde tüm kurumlarımızın özverili çalışmalarını esirgemeyeceğini biliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm şehitleri yad eden Nayman, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." dedi.

Toplantıda daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu, görev dağılımı karara bağlandı.