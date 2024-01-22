Havsa'da CHP İlçe Başkanlığı ön seçimini Hüseyin Özden kazandı

Havsa ilçesinde CHP İlçe Başkanlığınca yapılan Belediye Başkanı Adayı ön seçimini Hüseyin Özden kazandı.

İlçe Başkanlığındaki ön seçime aday adayları Özden, Yıldırım Sain ve Özcan Aslan katıldı.

311 üyenin oy kullandığı seçimde Özden 150, Sain 146, Aslan da 14 oy aldı. 1 oy geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Özden, partisinin belediye başkan adayı olmaya hak kazandı.

İpsala'daki sulak alanlar göçmen kuşları ağırlıyor

İpsala ilçesindeki sulak alanlar flamingo ve kuğu başta olmak üzere göçmen kuşları ağırlıyor.

Enez - İpsala kara yolundaki çeltik tarlalarına gelen yüzlerce göçmen kuş görsel şölen sunuyor.

Birçok vatandaş, aracını durdurarak kuşları fotoğraflıyor.

Jandarmanın eğitimleri sürüyor

Edirne'de jandarmanın güvenli internet kullanımı eğitimleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Enez'in Abdurrahim ve Sultaniçe köylerinde siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim faaliyetlerinin süreceği belirtildi.