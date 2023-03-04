Hatay Valiliği, bölgede su kıtlığı olduğu iddialarını yalandı: Kara propaganda yapanlara hakkında cezai işlem yapılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla zarar gören illerden biri olan Hatay'da su kıtlığı olduğunu ilişkin şikayetler sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi de "Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir" açıklamasında bulundu. Ancak iddiaları yalanlayan Hatay Valiliği, "Yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık sarsıntıların ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin olduğu Hatay'da su sıkıntısı yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı.

"ŞEBEKE ARIZALARI GİDERİLDİ"

Kentte içme suyu sıkıntısı yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

"YETERLİ SU STOKUMUZ MEVCUTTUR"

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır."

NE OLMUŞTU?

Hatay'da depremzedelerin içme suyu olmadığını belirten paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili #HataydaSuYok etiketi ,Twitter'da kısa sürede ülke gündeminde üst sıralara taşındı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Konuyla ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi, şu paylaşımda bulunmuştu: "İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir."