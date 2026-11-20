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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 68 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası davasında, İdare Mahkemesi'nde alınan bilirkişi raporunda AFAD'ın yüzde 5 kusurlu bulunduğunu dikkate alarak, sorumlu personel hakkında soruşturma yapılıp yapılmadığının Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorulmasına, soruşturma yapılmamışsa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 2 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Hatay Valiliği'nin dönemin eski başhekimleri ve eski il sağlık müdürlerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına yapılan itirazları reddederek bu kişiler yönünden dosyanın kapatılmasına karar verdi.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanık Hambolat ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Mustafa Hambolat, önceki savunmalarını tekrarladı. Hambolat'ın avukatı da müvekkili hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

"YIKIMDAN KİM SORUMLUYSA CEZALANDIRILSIN"

Depremde eşi ve kızını kaybeden bir müşteki, "Binanın yıkılmasında kimin kusuru varsa cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Enkazda eşini kaybeden Abdullah Gül de hastanenin depreme dayanıksız olduğunun bilinmesine rağmen kamu görevlilerinin çıkarları nedeniyle can kayıpları yaşandığını savunarak, hastanenin yıkılmasına ilişkin idare mahkemesinde açılan davada Sağlık Bakanlığı'nın yüzde 95, AFAD'ın yüzde 5 kusurlu olduğuna dair raporu hatırlattı.

Depremde oğlunu kaybeden bir müşteki, hastanenin deprem öncesinde tahliye edilmemesi nedeniyle insanların yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Yıkımında kim sorumluysa cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Başka bir müşteki de kamu görevlilerinin sorumlulukları dahilinde yargılanıp cezalandırılmasını istedi.

AFAD'A "SORUŞTURMA YAPTIN MI" SORUSU

Mahkeme heyeti, Hatay 2. İdare Mahkemesi'nde alınan bilirkişi raporu uyarınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yüzde 5 oranında kusurlu olduğunun belirlendiğini dikkate alarak, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına ve AFAD'daki sorumlu personel hakkında soruşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi. Sorumlu personel hakkında soruşturma yapılmadığı takdirde, gereğinin takdir ve ifası amacıyla suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

ODTÜ'DEN BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti ayrıca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın deprem güvenliğine ilişkin teknik inceleme yapılması için dosyanın Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ne gönderilmesine karar verdi. Bu kapsamda, 21 Mayıs 2012 tarihli deprem güvenlik tahkiki raporu ve sonrasında gerçekleştirilen işlemler de dikkate alınarak binanın deprem güvenliği açısından taşıdığı risklerin, güçlendirilmesi veya yıkılmasının gerekip gerekmediğinin ve deprem öncesinde kullanılmaya devam edilmesinin teknik açıdan uygun olup olmadığının incelenmesi istendi.

Bilirkişi heyetinden ayrıca, 6 Şubat 2023 depremlerinde binanın yıkılmasına neden olan teknik ve yapısal etkenlerin, deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerin alınmaması ile yıkım arasında nedensellik ilişkisi bulunup bulunmadığının belirlenmesi talep edildi. Mahkeme, tarafların inceleme talep ettiği hususların ve itirazlarının da değerlendirildiği, gerekçeli, ayrıntılı ve denetime elverişli bir bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.

Kaynak: ANKA