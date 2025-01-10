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Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13,3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı komşu illerde de hissedildi. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir" ifadeleri yer aldı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanırken büyük depremde yerle bir olan Hatay'dan korkutan bir haber daha geldi.

AFAD SON DAKİKA GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken sarsıntı çevre illerde de kısa süreli paniğe neden oldu.

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi; "AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir."

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMGk:

Hatay o nasıl bir yılbaşı kutlamakdır öyle hiç mi ders almadınız

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme55
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Haber Yorumlarıemre null:

evlerinizin duvarına bol bol Dini levhalar assin apartmanlara İslami isimler verin dükkan camlarina sokak lambalarını heryere ayet Allah adı yazılı levhalar asın lutfen fay hattı desin ki ben bu kadar cok Allah adı yazılı ayet yazılı evleri şehri yikamam desin harekete gecmesin fay hattının eşyanın da dili var yere geldiğinde alkol yasaklanmali kudur etmek de yasaklanmali bir de fiyatlar atmamalı yoksula yardim edilmeli kesin çözüm budur

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıMGk:

Geçmiş olsun oysa ki ne de güzel yılbaşı kutlamışdı Hatay havai fişekler falan muhteşemdi (!)

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıBURSA gamer:

RABBİM ESİRGESİN BİRDAHA YASANMASİN O GUNLER AMİNNNN

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Suriyelilere geçmiş olsun

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hatay yılbaşı kutlamakla hata yapmışsınız Noel kutlayacaktınız

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Anlaşılan oki insanlar hiç akıllanmamış varmı ibret alan bu hepimize uyarıdır.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAvci:

Mgk son once kendi dersine calis olum , sinifta kalirsin, hatay yeni yili cadir ve konteynerde gecirirken , sen evindemi bardami gecirmissindir olum

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAvci:

Hatay sizemi dert kalmis yalnis yorumcu kafileleri sizi ,, hatay medeniyetler sehri , yolbaz sehri degildir bi rahat birakin en azindan yeni yilda hic olmazsa yuzleri gulmustur yolbazkar..

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

sıkıntı yok, sakin olun.

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