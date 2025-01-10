Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanırken büyük depremde yerle bir olan Hatay'dan korkutan bir haber daha geldi.

AFAD SON DAKİKA GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.08'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin 13,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken sarsıntı çevre illerde de kısa süreli paniğe neden oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi; "AFAD Deprem Daire Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda Yayladağı (Hatay) merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir."