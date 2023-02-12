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Hatay Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi (2) Yeniden

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Hatay Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi (2) Yeniden

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketlerinde hasar gören ve pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, yapılan çalışmaların ardından uçuşa hazır hale getirildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketlerinde hasar gören ve pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı, yapılan çalışmaların ardından uçuşa hazır hale getirildi. Havalimanına ilk olarak İGA İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak iniş yaptı. THY uçağının dönerken bölgeden tahliye edilen afetzedeleri İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ilde yıkıma yol açarken, Hatay Havalimanı pisti de zarar gördü. Uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanında İGA inşaat ve teknik ekiplerinin yoğun çalışma başlattı. Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların ulaştırılması için hayati önem teşkil eden Hatay Havalimanı, ekiplerin çalışması ile bugün akşam saatlerinde yeniden uçuşlara hazır hale getirildi.

İLK UÇAK İLE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

İGA İstanbul Havalimanı'ndan saat 19.09'da kalkış yapan TK3313 sefer sayılı uçak, saat 20.11'de Hatay Havalimanına indi. Pistte yapılan tadilattan sonra alana inen ilk uçakla afet bölgesine yardım malzemesi götürüldü. THY'ye ait uçağın bölgedeki depremzedeler eşliğinde ilk tahliye uçuşunu da gerçekleştirerek İGA İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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