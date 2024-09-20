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Hatay'dan Üniversite Öğrencilerine Destek Projesi

Hatay'dan Üniversite Öğrencilerine Destek Projesi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 'İlk Bavulum İlk Biletim' projesi ile üniversiteyi kazanan 7 bin 300 öğrenciden 163'üne bilet bedeli, harçlık ve valiz dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, öğrencilerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik "İlk Bavulum İlk Biletim" Projesi kapsamında öğrencilere bilet bedeli, harçlık ve içinde kişisel bakım ve kırtasiye malzemeleri bulunan valiz dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kisecik Yerleşkesi'nde düzenlenen programda, projeye başvurusu olumlu sonuçlanan 7 bin 300 üniversite öğrencisinden 163'üne hediyeleri verildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, buradaki konuşmasında, öğrencilerin eğitim hayatında her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Öğrencilere başarılar dileyen Öntürk, "Hayatınızda uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu hayatınızın yeni bir başlangıcı. Eğitim hayatınızda vatanımıza, milletimize, şehrimize hayırlı işler yapmak için bir yola çıkıyorsunuz. Bu çıktığınız yolda da biz yanınızda olmak istedik. Evlatlarımızın ilk bavulunu içinde kendi gücümüzce, kendi imkanlarımızca yaptığımız, hazırladığımız hediyeleri ve harçlıkları bugün sizlere takdim edeceğiz. Sizler bizlerin gururusunuz." ifadesini kullandı.

Öntürk, 1 Ekim'e kadar başvurusu olumlu sonuçlanan tüm öğrencilerinin hesabına bilet paralarının ve harçlıklarının yatırılacağını, ayrıca kişisel bakım ile kırtasiye ürünlerinin yer aldığı bavullarının dağıtılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

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