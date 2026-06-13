Özbekistan Mahallesi Hatay'da Açıldı

Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, "Burada inşa edilen her ev ve cadde, halklarımız arasındaki sevginin ve sadakatin sembolü olarak hizmet edecektir." dedi.

İsmailov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Arsuz ilçesinde düzenlenen Hatay Özbekistan Mahallesi İsim Verme Töreni'nde yaptığı konuşmada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in adının verildiği bulvarın yalnızca güzel bir mesire alanı olmayacağını, aynı zamanda burada yürüyen herkesi Türk halklarının ortak tarihi, kaderi ve geleceği üzerine düşünmeye teşvik eden bir mekan haline geleceğine inandığını ifade etti.

Özbekistan Mahallesi'nin önemine vurgu yapan İsmailov, şöyle konuştu:

"Burada inşa edilen her ev ve cadde, halklarımız arasındaki sevginin ve sadakatin sembolü olarak hizmet edecektir. Taşkent Caddesi, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin günümüzdeki yüksek neticelerini, Semerkant Caddesi ise kardeş ülkelerimiz arasındaki tarihsel güçlü bağları göstermektedir. Özbekistan Cumhuriyeti Kardeşlik Parkı'nın kardeşliğimizin ve samimi dostluğumuzun somut bir sonucu olduğundan hiç şüphem yoktur. Hatay'da inşa edilen camiye, Buhara adının verilmesi tüm Özbekistan Müslümanlarını sevindirmiştir."

İsmailov, 6 Şubat 2023'teki depremlerin herkesi derinden yaraladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Zor zamanlarda kardeş Türk halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlenerek tek vücut olarak, güçlü iradesini ve sarsılmaz kararlılığını tüm dünyaya göstermiş, felaketle cesurca mücadele etmiş ve bugünlerin güzel ve huzurlu ortamına kavuşmuştur. Muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde alınan acil önlemler, halk için inşa edilen yüz binlerce yeni konut ve altyapı çalışmaları takdire şayandır. Bugüne kadar ülkenizde 455 binden fazla konutun inşa edildiği ifade edilmektedir. En önemlisi, zamanında ve etkili önlemler sayesinde birçok insanın hayatı kurtarılmış, yaşam koşulları iyileştirilmiştir. Bu önlemler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkına olan eşsiz sevgisini, sadakatini ve siyasi iradesini bir kez daha kanıtlamıştır."

Zor zamanlarda kardeş Türk halkına duyulan saygının bir göstergesi olarak Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in talimatıyla Arsuz ilçesinde 306 modern ve konforlu daireden oluşan binaların inşa edildiğini aktaran İsmailov, depremden etkilenen Hataylı 160 kişinin de Özbekistan'a davet edilerek misafir edildiğini hatırlattı.

İsmailov, son yıllarda çok yönlü işbirliklerinin gelişmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşsiz rolünün olduğunu dile getirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özbekistan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye taşıma konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu vurgulayan İsmailov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde siyaset, ticaret, ekonomi, yatırım, ulaştırma, enerji, kültür, beşeri ilişkiler ve diğer alanlarda da işbirliğinin genişletilmesiyle ilgili konular kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Aynı zamanda karşılıklı güven ve çıkar uyumuna dayalı işbirliğimiz, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer birçok uluslararası platformlarda açıkça kendini göstermektedir. Devletlerimiz arasındaki ilişkiler, ekonomik alanda da gelişmekte olup, iş çevrelerinin her iki ülkenin daha da gelişmesine katkısı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle belirtmek gerekir ki Özbekistan Ali Meclisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki parlamenterler arası işbirliği bugün istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Bizler bunu aralarımızda, heyet değişimlerinin hızla artmasında ve uluslararası parlamentolar arası kuruluşlardaki fikir birliğimizde de açıkça görebiliyoruz."

İsmailov, iki ülke arasında işbirliğini yüksek bir seviyeye çıkarmada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katkılarının paha biçilmez olduğunu dile getirdi.

Bu vesileyle değerli vaktini ayırarak bugünkü etkinliğe katıldığı için Kurtulmuş'a şükranlarını sunan İsmailov, şunları kaydetti:

"Bugünün karmaşık dünyasında en çok eksikliği hissedilen konu, adalet, karşılıklı güven ve çıkarlar dengesidir. Kadim kültüre sahip Türk devletler, felsefesi, gücünün adalette yattığı ilkesine dayanmaktadır. Devlet liderlerimiz Sayın Şevket Mirziyoyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman dünyada adaletin zaferi için canla başla çaba göstermektedir, onları birbirini sımsıkı bağlayan kardeşlik bağlarından biri de işte budur. Eminim ki bu bağlar, halklarımız arasında güçlü olacak ve bugün gururla hizmete açtığımız tesisler kardeş halklarımızın, acıyı paylaşan ve paydaş ülkelerimizin ebedi dostluğuna ve birliğine de hizmet edecektir."

Diğer konuşmacılar

Vali Mustafa Masatlı da bu buluşmanın, Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik hukukunun yalnızca diplomatik bir ilişki olmadığını, acıyı paylaşan, yarayı birlikte saran, umudu birlikte büyüten güçlü bir gönül birliği olduğunu söyledi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki bağın, tarihlerinin, kültürlerinin, inançlarının ve ortak gönül dünyalarının derinliklerinden beslenen köklü bir kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Masatlı, "Özbekistan denildiğinde bizim gönlümüzde, yalnızca bir ülke adı canlanmaz. Özbekistan denildiğinde, kardeşlik, vefa, samimiyet gelir. Semerkant'ın ilim ve irfanı, Buhara'nın maneviyatı, Taşkent'in vakarı ve Türk dünyasının kadim hafızası gelir. Bu sebeple Özbekistan Cumhuriyeti'nin Hatay'ımıza uzattığı destek eli, bizim için yalnızca maddi bir katkı değil, zor zamanda gösterilen kardeşliğin, vefanın ve gönül birliğinin en anlamlı ifadesidir." diye konuştu.

Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, kararlı duruşu ve devletin tüm imkanlarını seferber eden liderliğiyle, dünyada eşi benzeri pek görülmeyen büyüklükte bir ihya, inşa ve imar çalışması yürütüldüğünün altını çizdi.

Hatay'ın küllerinden yeniden doğduğunu belirten Masatlı, dost ve kardeş Özbekistan'ın Hatay'a kazandırdığı deprem konutlarının da bu büyük yeniden doğuş hikayesinin en anlamlı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.