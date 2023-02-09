Hatay'da JAK ekipleri 76. saatte küçük kızı enkazdan sağ çıkardı

Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, depremden 56 ve 76 saat sonra iki farklı binanın enkazından 56 yaşındaki bir adamı ve küçük bir kızı yaralı olarak çıkardı.

Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, depremden 56 ve 76 saat sonra iki farklı binanın enkazından 56 yaşındaki bir adamı ve küçük bir kızı yaralı olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum JAK ekipleri, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail ve Akevler Sokak'ta bulunan iki farklı enkazda yapılan arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haber geldi.

56. saatte 56 yaşındaki Ömer Bal kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi Numara 11 adresinde, 6 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları yapan Erzurum JAK ekipleri, enkazdan bir erkek sesi alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonucunda 56 yaşındaki Ömer Bal, depremin 56. saatinde enkazdan sağ çıkarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

76. saatte gelen mutluluk

Bugün ise Hatay'ın Antakya ilçesi 4. Akevler Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışması yapan Erzurum JAK ekiplerinden sevindirici haber geldi. Çalışmalar sonucunda depremin 76. saatinde bir kız çocuğu enkazdan sağ çıkarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY