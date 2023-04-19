Hatay'da 'iyilik fabrikası' gönüllüleri depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından gelerek afetin yaralarını sarmak için çalışan gönüllüler, günde 5 bin depremzedeye yardım malzemesi ulaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Hatay'a Türkiye'nin dört bir yanından gelerek afetin yaralarını sarmak için çalışan gönüllüler, günde 5 bin depremzedeye yardım malzemesi ulaştırıyor.

Deprem bölgesinde birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu "Afet Platformu" gönüllüleri, AFAD koordinasyonunda 3 bin metrekare alana sahip Expo 2021 Hatay Fuar Alanı'nda kurdukları ve "iyilik fabrikası" adını verdikleri depoda "gıda", "giyim", "hijyen" istasyonları oluşturdu.

Bu istasyonlarda tasnif edilen yardım malzemelerinden ihtiyaç listesine göre titizlikle yardım paketleri hazırlayan gönüllüler her gün kırsal, çadır ve konteyner kentlerde barınan 5 bin depremzedeye ulaşıyor.

Depremin ilk günlerinde sayıları 400'ü bulan gönüllüler, şimdilerde 60 kişiye düşmelerinden dolayı zaman zaman yardım faaliyetlerinde zorlanıyor.

"En acil ihtiyacımız gönüllüler"

"Afet Platformu" Hatay İl Temsilcisi ve NEF Vakfı Sosyal Hizmetler Koordinatörü Ercüment Arabacı, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana afetin etkilediği kentlerde insani yardım ve psikososyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hatay'da 3 bin metrekare ve 3 salondan oluşan fuar alanında görev yaptıklarını anlatan Arabacı, şunları aktardı:

"Gıda, içme suyu, bebek bezi, bebek maması, kıyafet gibi temel insani ihtiyaçların hazırlandığı, paketlendiği ve gönüllü araçlarla çadırlarda, konteynerlerde afete tanıklık etmiş kişilere yardım malzemelerinin ulaştırıldığı merkezi bir depodayız. Burası bir 'iyilik merkezi' ve 'iyilik fabrikası' gibi faaliyet gösteriyor. Tamamen gönüllülük sistemiyle hareket ve hizmet ettiğimiz bir depomuz var. Çocuklardan yaşlılara, dezavantajlı gruplara, engelli ya da sağlık sorunu olan bireylere kadar tüm afetzedelere ulaşmak için depremin ilk gününden bu yana çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Arabacı, depremin üzerinden iki aydan fazla zaman geçmesine nedeniyle gönüllü sayısında azalma olduğuna dikkati çekti.

Hatay'da yardımların devam ettiğine değinen Arabacı, "Depoda günlük 5 bin kişiye yardım malzemesi ulaştırıyoruz. Şu anda 5 bin kişinin daha yüksek rakamlara ulaşabilmesi için yeni gönüllülere ihtiyacımız var. En acil ihtiyacımız gönüllüler." dedi.

"Gönüllülük sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi için her şeyi yapıyoruz"

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genç Yönetim Kurulu Üyesi Nurcan Durak ise depremin ilk haftalarında depolarında yaklaşık 400 gönüllünün olduğunu ancak sayılarının 60'lara kadar düştüğünü belirtti.

Her hafta İstanbul'dan Hatay'a gönüllüler için araç kaldırdıklarını ifade eden Durak, şöyle konuştu:

"Kurumlar gönüllü desteği vermeye çalışıyor. Gönüllüler dağıtıma çıkabiliyor, kolilerin paketlenmesinde görev alıyor. Gönüllüler olarak buradaki çadırlarda konaklıyoruz. Çalışmalarımız saat 10.00'da başlıyor. İstasyon sistemiyle çalışıyoruz. Gıda, giyim, hijyen istasyonlarımız var. Gönüllülerimiz bu istasyonlarda tasnifleme işlemi yapıyor. Yaptığımız yardımlara ilişkin de Vakfılar Genel Müdürlüğüne raporlama yapıyoruz. Afet Platformunun ya da Toplum Gönülleri Vakfının başvuru sayfası aracılığıyla yapılan kayıtla gönüllü olunabiliyor. Konaklamalarını, günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sağlık sorunlarında hemen müdahale edebiliyoruz. Gönüllülük sürecinin en iyi şekilde yürütülmesi için her şeyi yapıyoruz."