Hatay'da HMKÜ'de düzenlenen Türkiye-Özbekistan panelinde kültürel değerler ele alındı

Hatay'da düzenlenen "Tek Kök Tek Marifet: Türkiye Özbekistan Dostluk Köprüsü Paneli"nde iki ülke arasındaki kültürel değerler ele alındı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan panelde, Antakya Devlet Konservatuvarı sanatçıları müzik dinletisi sundu.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, açılış konuşmasında, Türkiye ve Özbekistan'ı ilim, kültür ve gönül bağlarıyla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İki ülke arasındaki ortak tarihi ve köklü kültürü vurgulamak için bir araya geldiklerini belirten Eren, "Bu buluşmanın ana teması olan tek kök ve tek marifet anlayışı, köklerimizin ne kadar derinlere indiğini ve ortak marifet anlayışımızın bizi gelecekte nasıl buluşturacağını simgelemektedir." dedi.

Eren, Türkiye ve Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığı her alanda derinleştirmeyi tarihi sorumluluk olarak gördüklerini, ilim ve eğitim yolunda atacakları her ortak adımın akademi dünyasında yeni ufuklar açacağını belirtti.

HMKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kürşat Türkan da Dr. Kemal Yavuz Ataman'ın kaleme aldığı "Benim Tanıdığım Özbekistan" adlı kitaba ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmanın ardından Rektör Eren'in moderatörlüğünde, Marifet Tergibatçıları Cemiyeti Başkanı Dr. Bahtiyor Husanov'un "Yeni Özbekistan: Reformlar, Yenilenme ve Modern Gelişme", Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Abduhalil Mavrulov'un "Kültürde Milli Ruh Meselesine Dair Bazı Düşünceler", Dr. Bekzod Abdirimov'un "Özbekistan-Türkiye: Tarihi Hafıza, Kültürel Ortaklık ve Stratejik İşbirliği", Prof. Dr. İlhom Suvonov'un "Marifet ve Talim-Özbekistan ve Türkiye Toplumlarını Buluşturan Köprü", Prof. Dr. Sayyora Tuychieva'nın "Edebiyat ve Sanat-Halkların Dostluğu ve Kültürel Diyalog Aracı" konulu sunumları ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Panelde, Özbekistanlı ses sanatçıları Aziz Rajabiy ve Adolat İsmailova da yer aldı.

Kaynak: AA